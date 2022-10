Geht dieses Jahr in die dritte Runde: Der DFB-ePokal powered by Ergo

DFB-ePokal geht in seine dritte Saison

Der DFB-ePokal powered by ERGO hat in der Saison 2021/2022 alle Rekorde gebrochen. Dieses positive Momentum und das starke Feedback der Community nutzt der DFB, um den weltweit größten nationalen Pokal-Wettbewerb im eFootball noch attraktiver zu gestalten. Ganze 64 Teams ziehen in der Saison 2022/2023 in die Hauptrunde ein und spielen um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Zudem präsentiert der DFB ein neues und unkompliziertes Vorrunden-Format, das der Vereinbarkeit des DFB-ePokals mit dem Amateur-Spielbetrieb und den beruflichen sowie privaten Verpflichtungen der zehntausenden eFootball-Amateure gerecht wird.

Finalevent am 17. und 18. Juni 2023 auf dem DFB-Campus

Teilnehmende treten in Teams aus zwei bis maximal fünf Spieler*innen unter der Flagge eines Amateurvereins an. Nach drei Eins-gegen-eins-Spielen gewinnt das Team, das zuerst zwei Einzelspiele für sich entscheidet. Für den Fall eines Unentschiedens wird der Sieg durch das Golden Goal entschieden.

Das Highlight des Wettbewerbs wartet auf die Teilnehmer*innen in der Finalrunde: Alle Spiele des DFB-ePokals werden ab der Viertelfinalrunde auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main ausgetragen: "Mit dem DFB-Campus haben wir eine Begegnungsstätte für den Fußball geschaffen. Wir erwarten ein Fest des eFootballs, wenn der DFB-ePokal powered by ERGO hier seine Finalrunde austragen und eFootball-Fans aus ganz Deutschland zusammenbringen wird", sagt Holger Blask. "Mein besonderer Dank gilt ERGO, die den Wettbewerb bereits seit seiner Gründung unterstützt und mit der Verlängerung der Titelpartnerschaft bis 2026 ihr Vertrauen bestätigt. Wir sind gespannt auf die neue Saison und freuen uns, den DFB-ePokal im Sinne der Vereine und Spieler*innen weiterzuentwickeln", so der Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG weiter.

So läuft der DFB-ePokal 2022/2023 für alle Teilnehmenden

Schon in der Qualifikationsphase für den DFB-ePokal gibt es im Vergleich zu vergangenen Turnieren bereits einige Änderungen. Ab dem 13. November 2022 werden vier offene Online-Qualifier ausgetragen. In jedem Online-Qualifier wird es sowohl für Old-Gen Spieler*innen (PlayStation 4, XBOX ONE) als auch für New-Gen Spieler*innen (PlayStation 5, XBOX SERIES S) die Möglichkeit zur Teilnahme geben.

Der Online-Qualifier beginnt für jedes Team mit einer KO-Begegnung. Ein Sieg sichert das Weiterkommen in die Zwischenrunde des DFB-ePokals. Selbst bei einer Niederlage haben Teams die Möglichkeit, ihre Teilnahme über die übrigen Online-Qualifier zu sichern.

In der Zwischenrunde werden bis zu acht Spieltage ausgetragen. Die siegreichen Teams qualifizieren sich für die Hauptrunde des DFB-ePokals, in der sie unter anderem auf Virtual Bundesliga-Proficlubs (VBL) treffen. Auf die erfolgreichen Teilnehmer*innen wartet nach der Zwischenrunde ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.

So funktioniert die Anmeldung

Auch in dieser Saison melden sich Amateurteams unkompliziert auf der eFootball-Plattform des DFB für den DFB-ePokal an. Nach der Registrierung folgt die Erstellung des Teams, anschließend ist die Anmeldung für den Wettbewerb möglich.

Auf DFB-eFootball.de sind darüber hinaus alle Informationen und genaue Erklärungen zur Teilnahme am DFB-ePokal zu finden. Bei individuellen Rückfragen können sich Interessierte jederzeit an support@dfb-efootball.de wenden. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich zudem den eFootball-Kanälen des DFB auf Twitter und Instagram zu folgen.

