DFB-ePokal-Finalevent auf dem Campus

Der Saisonhöhepunkt im DFB-ePokal powered by ERGO steht an: Am Freitag und Samstag findet das Finalevent im weltweit größten nationalen Pokal-Wettbewerb im eFootball auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main statt. Gespielt wird um ein Gesamtpreisgeld von 100.000 Euro. Alle Partien werden live auf dem Twitch-Kanal des DFB zu sehen sein.

Die Saison 2022/2023 ist die insgesamt dritte des DFB-ePokals, bei dem auf den Konsolen PlayStation 4 und 5 sowie der Xbox One bzw. der Xbox Series S/X die Fußballsimulation FIFA 23 gespielt wird. Die teilnehmenden Teams bestehen aus mindestens zwei und höchstens fünf Spieler*innen. Gespielt wird in jeder Runde des ePokals im Modus "Best of three", das Team, das also zuerst zwei Spiele für sich entscheidet, zieht in die nächste Runde ein. Während in den beiden ersten Partien stets im Modus Eins-gegen-Eins gespielt wird, treten - falls nötig - im dritten und letzten Spiel jeweils zwei Spieler*innen aus einem Team in einem Doppel gegeneinander an.

Amateurteam aus Grünstadt im Viertelfinale

Die aktuelle Saison startete bereits im November 2022 mit den ersten Qualifier-Turnieren, bei denen sich die besten Amateurteams in die Hauptrunde des DFB-ePokals spielen konnten. Dort trafen sie ab März 2023 auf die Profiteams aus der Virtual Bundesliga. Als Titelfavorit gilt der amtierende Deutsche Meister RB Leipzig um den deutschen eNationalspieler und Weltmeister Umut Gültekin.

Als letztes verbliebenes Amateurteam hat es "IQONIC VfR 1919 Grünstadt" unter die letzten Acht geschafft und auf dem Weg ins Viertelfinale unter anderem Eintracht Frankfurt, den SV Darmstadt 98 sowie Vorjahreschampion FC St. Pauli bezwungen. Dass im DFB-ePokal immer alles möglich ist, zeigte auch die erste Saison 2020/2021, als mit Celtic Worms ebenfalls ein Amateurteam den Titel holte.

Die Viertelfinalbegegnungen

14:00 Uhr: VfL Bochum – Bayer 04 Leverkusen

15:00 Uhr: SC Paderborn 07 – SV Sandhausen

17:00 Uhr: IQONIC / VfR 1919 Grünstadt – F.C. Hansa Rostock

18:00 Uhr: RBLZ Gaming – Jahn eSports

Am Samstag wird dann das Siegerteam des DFB-ePokals gesucht, dem ein Preisgeld von 40.000 Euro winkt. Das erste Halbfinale ist für 16 Uhr angesetzt, der zweite Finalteilnehmer wird ab ca. 17.20 Uhr ermittelt, ehe es gegen 18.40 Uhr dann zum großen Showdown um den Titel kommt.

Weitere Informationen und Inhalte rund um den DFB-ePokal powered by ERGO gibt es auf der DFB-eFootball-Website und bei Instagram.

