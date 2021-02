DFB-ePokal: Enge Amateurduelle und souveräne Favoriten

Das Teilnehmerfeld beim Finaltag der Qualifier des DFB-ePokal powered by ERGO war ein bunter Mix aus Amateur- und Profiteams. Der Celtic Worms FC setzte sich 6:3 gegen die Würzburger eKickers durch und ist damit das einzige Amateurteam, das ein direktes Duell mit einem Profi-Team überstand. Durch die Kooperation mit dem E-Sport-Team B360 haben sich die Wormser die Dienste von "Eisvogel", "Hensoo" und "Bomber_Yuksel", drei sehr erfahrenen FIFA-Spielern, gesichert.

Auch der FSV Amberg und der FC Ingolstadt kooperieren beim DFB-ePokal mit E-Sport-Teams. Für die Amberger treten die Akteure von NEO an, die den FC Walzenkop mit 2:0 besiegten. Der FOKUS CLAN sicherte den Schanzern das Weiterkommen mit einem 7:0 gegen den SSV Öler.

Regensburg und Co. machen es deutlich

Der Zug kannte keine Bremsen. So oder so ähnlich dürften die Fans des VfL Stenum den Sieg ihres Teams kommentiert haben. Die Stenumer fegten den FC Mosambik mit einem aggregierten Ergebnis von 20:0 souverän vom Platz. Auch der SSV Jahn Regensburg (20:1), der VfB Oedelum (11:4), der FC Saar 1903 (10:2), der RSC Andersdicht (10:3), der FC Krankfurt (12:6) und WeSports (10:2) schossen ihre Gegner deutlich vom Platz.

Beim Finaltag der Qualifier kam es allerdings auch zu einigen engen Begegnungen. Der offizielle DFB-eFootball Twitch-Kanal hat die Spiele des Finaltags der Qualifier in einer Konferenzschaltung gezeigt, so auch das überaus spannende Spiel zwischen dem FC Wassermelone und der SV Motor Altenburg übertragen. Das erste Einzelspiel gewann "Marten1004" vom FC Wassermelonemit kräftiger Unterstützung des Twitch-Chats knapp mit 3:2. Sein Teamkollege "Torge7" entschied das zweite Spiel mit 3:0 und machte damit den Sieg für die Nordlichter perfekt. Der SFV Halle Schiedsrichter (2:0), der TV Esports (2:0), der 1. FC Wuselig (3:1) und Hagsfeld (2:0) überstanden ihre Begegnungen ebenfalls und ziehen damit in die nächste Runde ein.

Mit breiter Brust in die Hauptrunde

Erowos (6:1), Borussia Walle (9:2), der DJK Adler Riemke (7:1), die Hertha BSC eSport Akademie (9:2) und ZidaneMalDurch (5:1) machten ihr Weiterkommen durch deutliche Siege klar.

Insgesamt lösten 20 Teams das Ticket für die Hauptrunde des DFB-ePokals beim Finaltag der Qualifier auf der XBOX. In der Hauptrunde werden die Top-Teams der Virtuellen Bundesliga zu den erfolgreichen Qualifikanten dazustoßen und das Teilnehmerfeld komplettieren. Informationen zum weiteren Verlauf des Turniers folgen hier auf der Plattform und auf dem DFB-eFootball Twitter-Account. Am Freitag, 19. Februar, geht es dann mit dem Finaltag der Qualifier auf der PlayStation weiter. Der offizielle DFB-eFootball Twitch-Kanal überträgt die Spiele ab 18.30 Uhr.

[dfb]