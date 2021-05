DFB-ePokal: Drei Amateure stechen heraus

Lange hat die Community darauf gewartet, nun ist es endlich soweit. Ab dem 6. Mai 2021 treffen jeweils die besten sechs Teams aus den Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC)-Divisionen auf Amateurvereine, die sich vorher für die Hauptrunde des DFB-ePokal powered by ERGO qualifizierten. Doch während auf dem echten Rasen die Profivereine stets favorisiert werden, ist auf dem virtuellen Grün alles möglich.

Insgesamt nehmen 64 Teams an der Hauptrunde teil. Die zwölf besten Teams der VBL CC sind dabei auf beiden Konsolen vertreten und füllen damit 24 Slots. Die übrigen Plätze gehen an die Amateurvereine. Auf jeder Konsole treffen somit 20 Amateurvereine auf zwölf Profivereine. Doch zwischen Borussia Walle und DJK TUS Körne befinden sich auch Vereine, die von Spielern repräsentiert werden, die mehr Zeit mit dem Controller in der Hand verbringen als der gewöhnliche Amateur.

Die stärksten Amateurvereine des DFB-ePokal

Platz 3 – Celtic Worms FC

Celtic Worms FC aus der Nähe von Frankfurt am Main wird nicht nur auf den Außenbahnen des echten Rasens von FIFA-Content-Creator NoHandGaming repräsentiert, sondern auch seit der Einführung des DFB-ePokal von FIFA-Elite-Spielern wie "Bomber_Yüksel", "Eisvogel" und "Hensoo". Wenn man sich die 49. Folge des "Reingeschwitzt!"-Podcast mit "Hensoo" anhört, merkt man sofort, dass es sich hierbei nicht um einen Amateur handelt. Alle drei Vertreter des Amateurvereins sind in der FIFA-Szene keine Unbekannten und haben das Potenzial, jedem VBL-Verein gefährlich zu werden. Der erste Profiklub würde im Viertelfinale auf Worms warten. Dafür müsste entweder der 1. FC Köln oder der 1. FC Nürnberg so weit kommen. Für ein mögliches Viertelfinale gegen Celtic Worms FC müssten die Profivereine aber vorher gegen einen anderen Amateurverein ran, der besonders gefährlich sein wird.

Platz 2 – NEO

Das Kuriose am DFB-ePokal ist, dass man bei den Paarungen mit Blick auf den Turnierbaum nicht direkt sagen kann, was einen erwartet. Der FSV Amberg ist eigentlich ein Kreisklasseverein - aber mit Weltklasse-Besetzung. Mit "DullenMike" hat der bayerische Amateurverein den aktuell besten europäischen FIFA-Xbox-Spieler in den eigenen Reihen. Der ePokal hat eben seine eigenen Gesetze. Dazu kommt "Lennyy", der sich auf dem 33. Ranglistenplatz in Europa befindet. Als dritter Spieler steht "Julius" etwas im Schatten seiner Kollegen, trotzdem dürfte man ihn längst nicht mehr als Amateur bezeichnen. Wer jetzt meint, dass es nicht mehr hochkarätiger geht, darf sich auf den ersten Platz der stärksten Amateurvereine freuen.

Platz 1 – Der FOKUS CLAN

Achtung, jetzt wird es weltmeisterlich! Das Team des FOKUS CLAN besteht aus "MoAuba", "Sakul" und "Stylo". "MoAuba" hat in FIFA 19 die Weltmeisterschaft gewonnen und ist aufgrund der Pandemie noch immer der amtierende Weltmeister. Im selben Jahr gewann "MoAuba" die VBL CC und VBL Einzel auf der PlayStation. "MoAuba", "Stylo" und "Sakul" gehören nicht nur unter den Amateurvereinen zu den Favoriten des DFB-ePokal powered by ERGO, sondern auch allgemein zu den absoluten Titelfavoriten!

