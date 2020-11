DFB-ePokal: Corona-bedingte Änderungen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) passt den Modus für den am Samstag beginnenden DFB-ePokal powered by ERGO an die aktuelle Pandemie-Lage an. Weil sich aus Infektionsschutzgründen und neuen behördlichen Empfehlungen zufolge fortan nur maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen, entfallen die beiden "2-vs-2"-Matches. Stattdessen sind nun drei "1-vs-1"-Spiele angedacht.

Diese Änderung gilt ausschließlich für die vier DFB-ePokal-Qualifier in Runde eins. Alle weiteren Partien, darunter zum Beispiel die für Ende Januar 2021 angesetzten Spiele des Club Qualifier und der Landesverbandstrophy, bleiben davon vorerst unberührt. Ebenso der Starttermin der Weltpremiere: Los geht es am kommenden Wochenende mit den Qualifikationsturnieren in den Regionen Nord und Ost.

Technische Möglichkeiten für Onlinespiel "2-vs-2" fehlen

Bei der Gestaltung des DFB-ePokals ist der Deutsche Fußball-Bund an die technische Konzeption der Fußballsimulation FIFA 21 gebunden. Bislang gibt es keine Möglichkeit, die aktuelle Version online in "2-vs-2"-Matches zu spielen. Vielmehr müssen die Spieler*innen physisch am selben Ort sein, um im 90er-Modus gegen ein ausgewähltes (und nicht zufälliges) Gegnerteam zocken zu können.

Der DFB hat immer betont, dass die Gesundheit der Bevölkerung an oberster Stelle steht. Dem wird mit den Anpassungen im Ablauf des Turniers Rechnung getragen. Verbunden damit ist die Bitte um Verständnis: Die Neuerungen sollten im Sinne aller Beteiligten sein.

[jf]