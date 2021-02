DFB-ePokal: Amateure trumpfen groß auf

Das Teilnehmerfeld beim Finaltag der Qualifier des DFB-ePokals powered by ERGO auf der PlayStation war erneut ein bunter Mix aus Amateur- und Profiteams. Mit Hansa eFootball, Eintracht Braunschweig Alpha, dem SV Darmstadt 98 und SV Meppen E-Sports waren am Freitag gleich vier Teams aus den deutschen Fußball-Profiligen vertreten, die ihrer Favoritenrolle gerecht wurden. Während die Hanseaten (5:0) und Darmstadt (14:4) deutlich siegten, blieb es bei Braunschweig (7:5) und Meppen (4:2) bis zum Abpfiff spannend.

Dass die Kader der Profi-Teams mit starken und erfahrenen FIFA-Spielern auftrumpfen, überrascht nicht. Doch auch die Amateurteams haben einige Topspieler in ihren Reihen. So zum Beispiel der FC Wacker Trailsdorf, der im DFB-ePokal mit der eSports-Organisation "Team Vertex" kooperiert. Der Trailsdorfer Starspieler "Kkoray34" besiegte beim ersten European Qualifier der FIFA Global Series gestandene FIFA-Profis und sicherte sich so den zweiten Platz in dem internationalen Turnier. Die Akteure vom "Team Vertex" bestätigten ihre starken Leistungen aus dem Qualifier Süd mit zwei knappen 3:2-Siegen gegen die Allround Beaster.

Auch der SV Grün-Weiss Grossbeeren (4:2), Matador (8:5), Eintracht Cuxhaven (5:2) und der Habenhauser FV (7:6) waren mit Spielern erfolgreich, die bereits mit herausragenden Platzierungen in der Weekend League auf sich aufmerksam machten.

Erneute Überraschung durch Lenglern/Harste

Die SG Lenglern/Harste war bereits über die erfolgreiche Teilnahme an der Landesverbands-Trophy Niedersachsen überrascht und ging ohne große Erwartungen beim Finaltag der Qualifier an den Start. Jetzt haben die Amateure aus Niedersachsen fulminant nachgelegt: Sie setzten sich in zwei Einzelspielen mit insgesamt 7:0 gegen den FC Kutzhof durch und stehen damit verdient in der Hauptrunde des DFB-ePokal. Ähnlich souverän siegten der 1. FC Frankfurt/Oder (5:2), der DJK TUS Körne (8:3), der FC Eschweiler (9:3), die E Sportunited Saar e.V. Profis (8:3) und der SV Henstedt-Ulzburg (9:2).

Der Lichtenrader BC (7:5), der JFV Neuseenland (6:1), der Bühler SV (10:6), der SSV Havelwinkel Warnau 2000 (6:4) und Symplymajez (6:5) qualifizierten sich alle durch Siege im entscheidenden dritten Einzelspiel. Besonders spannend war es bei den Akteuren von Symplymajez, die für den VfL Vorwerk antreten. Der Spieler "Reddie" bewies im Entscheidungsmatch gegen den FC Karnap 07/27 Nerven aus Stahl und sicherte seinem Team durch ein 3:2 den Einzug in die Hauptrunde.

20 Teams für Hauptrunde qualifiziert

Insgesamt lösten beim Finaltag der Qualifier auf der PlayStation 20 Teams das Ticket für die Hauptrunde des DFB-ePokal. In der Hauptrunde werden die Topteams der Virtuellen Bundesliga Club Championship zu den erfolgreichen Qualifikanten dazustoßen und das Teilnehmerfeld komplettieren.

Informationen zum weiteren Verlauf des Turniers folgen hier auf der Plattform, auf dem DFB-eFootball Instagram-Account und auf dem DFB-eFootball Twitter-Account.

[dfb]