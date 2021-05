DFB-ePokal: Amateure auf Titelkurs

Der Celtic Worms FC gewinnt das Xbox-Finale des DFB-ePokals. Auf der PlayStation spielen der 1. FC Köln und der FC St. Pauli um den Einzug in das Cross-Konsolen-Finale.

Die besten eFootball-Teams Deutschlands zeigten am dritten Tag der Übertragung des DFB-ePokal powered by ERGO auf ProSieben MAXX, warum sie es bis unter die Top 8 des Wettbewerbs geschafft haben. In allen fünf Begegnungen ging es bis in das entscheidende Spiel drei. Auf der Xbox-Seite wurden alle Partien im entscheidenden Golden-Goal-Spiel entschieden.

Hensoo: "Wir wollen DFB-ePokal-Sieger werden"

Celtic Worms FC-Akteur "Eisvogel" zeigte in beiden Partien Nerven aus Stahl. Bereits im Xbox-Halbfinale gegen RBLZ Gaming kam es zum Golden Goal zwischen ihm und dem Leipziger "Kuchinter". Die 1:2-Niederlage in der regulären Spielzeit ließ "Eisvogel" schnell vergessen und sicherte seinen Wormsern im Golden Goal den Einzug in die nächste Runde.

Dort trafen die Kelten auf den amtierenden Virtual Bundesliga-Meister, den 1. FC Heidenheim. Nachdem das erste Einzelspiel 2:2 endete und der Heidenheimer "Denis" das zweite Einzelspiel 3:0 gewann, stand "Eisvogel" erneut unter Zugzwang. In der regulären Spielzeit gewann er mit 5:2 gegen "Serhatinho" und erzwang das Golden-Goal-Spiel. Beide Akteure machten von der ersten Minute an Druck und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Durch eine großartige Passkombination spielte "Eisvogel" seinen Spieler frei und netzte überlegt ein. Damit steht der Celtic Worms FC im Cross-Konsolen-Finale des DFB-ePokals. Hensoo kommentiert: "Mit dem 1. FC Heidenheim und RBLZ Gaming haben wir die vermeintlich stärksten Teams Deutschlands im 90er-Modus bereits geschlagen. Wir haben Eisvogel bewusst im dritten Spiel antreten lassen, weil wir uns sicher waren, dass er auch im entscheidenden Spiel cool bleiben wird. Egal, auf wen wir im Cross-Konsolen-Finale treffen, wir wollen DFB-ePokal-Sieger werden."

Köln beendet Meppener Pokalmärchen

Ein möglicher Finalgegner für den Celtic Worms FC ist der 1. FC Köln. Erfahrung gegen ambitionierte Amateure haben die Domstädter bereits gemacht: Im PlayStation-Halbfinale gegen den SV Meppen E-Sports zeigten sie erstklassiges FIFA. Köln-Zugang "Flexxooo" bestätigte seine starken Leistungen und besiegte den Meppener "NiklasKow" mit 3:0. Nachdem "TheStrxnger" im zweiten Einzelspiel verlor, sicherte "Phenomeno" den Kölnern durch ein knappes 1:0 den Einzug ins Konsolen-Finale auf der PlayStation.

Der FC St. Pauli ist das einzige Team, das es auf beiden Konsolen bis ins Halbfinale des DFB-ePokals geschafft hat. Während der FCSP auf der Xbox knapp gegen den 1. FC Heidenheim verlor (4:5), spielten sie sich die Kiezkicker durch einen Sieg gegen die SG Lenglern/Harste ins Finale auf der PlayStation. Die ambitionierten Amateure aus Niedersachsen hielten vom ersten Spiel an stark dagegen. Nach einem 1:1 im ersten Einzelspiel und einem Sieg durch "Erol" im zweiten Einzelspiel, sicherte "Musti" den Einzug ins Finale durch ein 2:2 gegen "TheErice".

Der Finaltag live

Das PlayStation-Finale und das Cross-Konsolen-Finale des DFB-ePokals werden seit heute um 12 Uhr auf ProSieben Maxx und auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitch-Kanal ausgestrahlt. Mehr Informationen rund um den Wettbewerb gibt es auf den DFB-eFootball-Socials, esports.com und dem offiziellen DFB-eFootball YouTube-Kanal.

[dfb]