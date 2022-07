DFB-eNationalmannschaft tritt beim FIFAe Nations Cup in Kopenhagen an

Völlig zurecht ist die Frauen-Nationalmannschaft nach den starken Leistungen bei der EM aktuell in aller Munde. Doch neben den Frauen kämpft noch ein weiteres DFB-Team in der nächsten Woche um einen internationalen Titel: Die DFB-eNationalmannschaft vertritt Deutschland beim FIFAe Nations Cup 2022 in Kopenhagen, der Weltmeisterschaft in FIFA 22.

Das Turnier startet am heutigen Mittwoch. Nach zwei Tagen Gruppenphase wird ab Freitag im K.o.-System weitergespielt, bevor am 30. Juli im großen Finale der Champion gekürt wird. Das DFB-Team wird unter anderem durch Umut "Umut" Gültekin vertreten, der sich letzte Woche in Kopenhagen bereits zum Einzelweltmeister küren konnte. Komplettiert wird das Team von Mustafa "xMusti19" Cankal, der im April mit dem FC St. Pauli noch den DFB-ePokal powered by ERGO gewinnen konnte, sowie Ersatzspieler Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, dem amtierenden deutschen Einzelmeister aus der Virtual Bundesliga.

Alle Spiele live bei Twitch

Nachdem im Juni in den Playoffs der europäischen Qualigruppe bereits der inoffizielle Titel als Vize-Europameister eingefahren werden konnte, geht es in Kopenhagen darum, dem Status als Mitfavorit gerecht zu werden. Dazu hofft das Team natürlich auch auf euren Support aus der Heimat und freut sich über jeden gedrückten Daumen. Vor Ort wird das Team von der DFB-Delegation und über 50 mitreisenden Fans unterstützt. Alle Spiele werden auf dem DFB-Twitch-Kanal zu sehen sein. Das deutsche Team geht an den ersten beiden Gruppenspieltagen jeweils ab 18 Uhr an den Start.

Alle Infos zum Wettbewerb findet ihr auf der Turnierseite der FIFA.

[dfb]