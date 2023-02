DFB empfiehlt in 3. Liga und FBL Gedenkminute für Erdbebenopfer

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat seinen Klubs für die Partien der 3. Liga, der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga am kommenden Wochenende eine Schweigeminute in den Stadien sowie das Tragen eines Trauerflors empfohlen, um der Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu gedenken.

Der 22. Spieltag der 3. Liga startet am Freitagabend (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) mit der Partie zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem SV Waldhof Mannheim. In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga bekommt es zum Auftakt des 12. Spieltags am Freitag (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) Turbine Potsdam mit dem SV Werder Bremen zu tun.

Auch in den Partien des DFB-Pokals in dieser Woche wird den Opfern gedacht.

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) hat eine Spenden-Info mit Namen, Adressen und Kontonummern von Hilfswerken zusammengestellt, die zu Spenden zugunsten der von den Erdbeben in der Türkei und in Syrien betroffenen Menschen aufrufen.

Die Spenden-Info des DZI finden Sie hier.

[dfb]