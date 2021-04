DFB-Elite-Jugendtrainer: Kongress als Onlinefortbildung

Die DFB-Akademie reagiert auch weiterhin auf die besonderen Umstände während der Corona-Krise und bietet ausgewählte Fortbildungsveranstaltungen für Trainer*innen in Deutschland digital an. Eine Anmeldung für die ersten beiden Onlinekongresse für DFB-Elite-Jugendtrainer mit je 300 Teilnehmer*innen ist ab sofort im Veranstaltungskalender möglich. Sie finden an folgenden Tagen statt:

DFB-Elite-Jugendtrainer-Onlinekongress 1: 17.; 18.; 20.; 21.05.2021 jeweils von 18:00-21:00 Uhr

DFB-Elite-Jugendtrainer-Onlinekongress 2: 03.-04.06.2021 von jeweils 09:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr

Weitere Fortbildungen im digitalen Format sollen folgen. Schwerpunkt der DFB-Elite-Jugendtrainer-Onlinekongresse wird das Thema "Wie entwickle ich meine (Trainer-)Persönlichkeit?" sein. Das zukünftig auf allen Ausbildungsebenen integrierte "Trainerentwicklungsmodell" bildet den Ankerpunkt der DFB-Elite-Jugendtrainer-Onlinekongresse.

Prominente Vortragende

In der durch Live-Interviews, Videobotschaften und Breakout-Sitzungen kurzweilig organisierten Veranstaltung geben u.a. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, U 17-Nationaltrainer Michael Prus, Werner Mickler (Referent im Bereich Psychologie der Fußball-Lehrer-Ausbildung), Dr. phil. Michael Welke (Rhetorik- und Managementtrainer) und Markus Weise (Deutscher Hockey-Bund) den Teilnehmer*innen praxiserprobtes Werkzeug an die Hand, das den Trainer*innen bei ihrer Weiterentwicklung helfen wird.

Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer Aus-, Fort- und Weiterbildung der DFB-Akademie, sagt: "Als DFB-Akademie kümmern wir uns um die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Trainer*innen in Deutschland. Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie haben wir sehr intensiv daran gearbeitet, verschiedene Inhalte für unseren Online Campus aufzubereiten. Dadurch können wir trotz der Auswirkungen, die das Coronavirus mit sich bringt, den Fortbildungsbetrieb aufrechterhalten und ermöglichen darüber hinaus zahlreichen Coaches, ihre Lerneinheiten zur Verlängerung der Trainer-Lizenz auf digitalem Weg zu sammeln. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, dass sowohl die Trainer*innen auf Profi- als auch auf Basisebene trotz der Coronakrise bestmöglich ihren Aufgaben nachgehen können."

