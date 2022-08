DFB-eFootball für Breitensport-Engagement ausgezeichnet

Die DFB-eNationalmannschaft ist am letzten Juli-Wochenende beim FIFAe Nations Cup 2022 in Kopenhagen angetreten. Die Unterstützung aus der Heimat war herausragend: Neben tausenden Fans, die das Ereignis live auf Twitch verfolgten, war ein Fanbus mit Fans aus der deutschen eFootball-Community aus Hamburg angereist. Trotzdem musste die DFB-eNationalmannschaft bereits im Achtelfinale die Segel streichen. Nach guten Leistungen in der Qualifikation war das Team mit hohen Ambitionen nach Kopenhagen gereist. Dass Umut "Umut" Gültekin zwei Wochen vor dem FIFAe Nations Cup die Einzelweltmeisterschaft gewinnen konnte, untermauerte die Erwartungen. Nachdem in der Gruppenphase noch der erste Platz geholt werden konnte, musste sich die DFB-eNationalmannschaft in der K.o.-Phase jedoch der starken Mannschaft aus Italien geschlagen geben. Den Titel sicherte sich das Team aus Brasilien.

Dennoch konnte der DFB ein erfolgreiches eFootball-Wochenende verzeichnen. Das Breitensport-Programm zur Förderung des eFootballs auf Amateurebene wurde von der FIFA als weltweit bestes Engagement ausgezeichnet. In Kopenhagen stand mit der eNationalmannschaft zwar der eFootball im Spitzenbereich im Fokus, mit diversen Aktivierungen bietet der DFB jedoch auch den Amateursportlern eine Plattform. Allen voran steht hierfür der DFB-ePokal powered by ERGO. Beim virtuellen Pendant des traditionsreichen DFB-Pokals haben Amateure die Möglichkeit, sich über Qualifier-Turniere für die Hauptrunde zu qualifizieren, in der sie auf Profiteams aus der Virtual Bundesliga treffen. Die Urkunde für das weltweit beste Grassroots-Programm im eFootball nahm eFootball-Manager Lars Prüßmeier von Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA, entgegen. Weitere Informationen zur DFB-eNationalmannschaft sowie zum eFootball Breitensport-Programm des DFB gibt es auf dfb-efootball.de.