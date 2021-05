DFB, DFL und SRH zeichnen erstmals "zertifizierte Hygienemanager*in" aus

"Zertifizierte Hygienemanager*in im Sport" dürfen sich nun 15 Vertreter*innen von Profiklubs, des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der DFL Deutsche Fußball Liga nennen. Sie absolvierten erfolgreich den erstmals durchgeführten Fortbildungslehrgang an der SRH Hochschule Heidelberg. Der DFB, die DFL und die SRH haben das Qualifizierungsangebot gemeinsam entwickelt und damit auf die seit mehr als einem Jahr herrschende Pandemielage reagiert.

In der dreitägigen digitalen Lehrveranstaltung wurden Themen wie allgemeines Hygienewesen, Crowd Management im Kontext von Covid-19, Hygienemanagement in Bezug auf den Arbeitsschutz und Erfahrungen aus weltweiten Sportgroßveranstaltungen aufgegriffen. Renommierte internationale Referenten wie Marcel Altenburg von der Universität Manchester und Prof. Claus Reinsberger leiteten Teile des Seminares.

"Risikomanagement bedeutet auch Prävention durch Hygiene"

Hendrik Grosse-Lefert, Sicherheitsbeauftragter des DFB, sagt: "Ausgewiesene Fachleute vermitteln hier praxisnah und kompetent erforderliches Expertenwissen. Modernes Risikomanagement bedeutet im Fußball heute auch Prävention durch Hygiene." DFB, DFL und SRH passten ihre Qualifizierungsangebote für die Sicherheitsverantwortlichen der Klubs und Verbände flexibel und kontinuierlich an den zunehmenden Bildungsbedarf an, so Grosse-Lefert.

Zu den Absolvent*innen des Premierenkurses zählen Vertreter*innen von folgenden Klubs: 1. FC Heidenheim 1846, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, Hertha BSC und SC Paderborn 07. Das Angebot richtet sich an Veranstaltungsleiter*innen, Sicherheitsbeauftragte und Verantwortliche, die für einen reibungslosen Ablauf von Sportgroßveranstaltungen zuständig sind. Die Weiterbildung wurde jedoch so konzipiert, dass sie nicht nur für Vertreter*innen aus dem Fußball, sondern auch aus anderen Sportarten geeignet ist, unabhängig davon, ob sie Veranstaltungen in geschlossenen Räumlichkeiten/Hallen oder auf Freiluftanlagen/in Stadien organisieren.

"Wichtiger Baustein einer zeitgemäßen Veranstaltungsorga"

Prof. Dr. Marcel Crisand, Institutsleiter IWP SRH Hochschule Heidelberg, erklärt: "Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem DFB und der DFL diese wichtige und zeitgemäße Weiterbildung konzipieren konnten und durchführen werden. Mit dieser Veranstaltungsreihe leisten wir einen wichtigen Beitrag, um uns allen das so wichtige und schmerzlich vermisste Stadionerlebnis unter Berücksichtigung von Hygienestandards und -verordnungen wieder sicher zu ermöglichen."

Ansgar Schwenken, Direktor Fußballangelegenheiten & Fans, sagt: "Das neue Kursangebot Hygienemanagement im Sport von DFB und DFL an der SRH Hochschule Heidelberg ist ein weiterer wichtiger Baustein einer zeitgemäßen, umfassenden Veranstaltungsorganisation und empfiehlt sich im Sinne von zusätzlicher Sicherheit bei der Durchführung von Hygienemaßnahmen und im Umgang mit diesem Thema."

[dfb/dfl]