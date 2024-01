In der Allianz Arena in München: Gedenkfeier für Franz Beckenbauer

DFB-Delegation um Neuendorf besucht Beckenbauer-Gedenkfeier

Heute (ab 15 Uhr, live in der ARD, im BR, bei RTL und n-tv) wird Franz Beckenbauer bei einer Gedenkfeier in der Allianz Arena in München die letzte Ehre erwiesen. Zahlreiche Weggefährten und prominente Gäste nehmen Abschied vom "Kaiser". Auch eine DFB-Delegation um Präsident Bernd Neuendorf und Generalsekretärin Heike Ullrich wird vor Ort sein.

Von den Weltmeistern von 1974 haben sich unter anderem Günter Netzer und Wolfgang Overath angekündigt, auch Lothar Matthäus, Rudi Völler, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger werden kommen. Aus dem Trainer-Bereich werden unter anderem Otto Rehhagel sowie die Bundestrainer Julian Nagelsmann und Horst Hrubesch erwartet.

Neben den beiden aktuellen Profimannschaften des FC Bayern München und ehemaligen Mitspielern und Kollegen Beckenbauers werden zudem auch Tennisikone Boris Becker und der ehemalige Skirennfahrer Christian Neureuther vor Ort sein. Die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona sind ebenfalls durch Delegationen vertreten, aus der Bundesliga nehmen unter anderem Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) und Oliver Mintzlaff (RB Leipzig) an der Gedenkfeier teil.

Hochrangige Politiker vor Ort

Aus der Politik hatten bereits Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz ihre Teilnahme angekündigt. Reden sind geplant von Bayern-Präsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Bundespräsident Steinmeier.

Franz Beckenbauer war am 7. Januar im Alter von 78 Jahren gestorben, am vergangenen Freitag wurde er auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst im engsten Familienkreis beigesetzt.

[sid/dfb]