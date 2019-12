Sie führen die DFB-Delegation in London an: Präsident Keller (l.), Ratzeburg und Koch

DFB-Delegation in Wembley mit Keller, Ratzeburg und Koch

DFB-Präsident Fritz Keller wird gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten DFB-Delegation das Länderspiel der Frauen-Nationalmannschaft in Wembley gegen England am Samstag (ab 18.30 Uhr, live auf Eurosport) besuchen. Neben Keller werden die DFB-Vizepräsidentin und Delegationsleiterin Hannelore Ratzeburg sowie der 1. Vizepräsident Dr. Rainer Koch dabei sein.

Daneben besuchen Silke Raml in ihrer Funktion als Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball sowie der Ligaausschuss-Vorsitzende Siegfried Dietrich das Spiel. Des Weiteren zählen Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, Georg Behlau, Leiter Management Nationalmannschaften, und Patrizia Hell, Abteilungsleiterin Teammanagement weibliche Nationalmannschaften, zur Gruppe.

Voss-Tecklenburg: "Für alle etwas ganz Besonderes"

Am Rande des Spiels soll es in unterschiedlichen Konstellationen auch zum Austausch mit dem Englischen Fußball-Verband FA kommen, an dem unter anderem auch Fachkollegen der operativen Ebene aus den Bereichen Marketing, Kommunikation und Eventoperation teilnehmen. In Planung ist außerdem ein weiterer Workshop unter Federführung des Spielbetriebs zu einem späteren Zeitpunkt.

Vor dem Spiel in Wembley verspürt auch Martina Voss-Tecklenburg große Vorfreude. "Wenige Menschen können sagen, dass sie Teil eines Spiels im Wembley-Stadion sein durften, es ist für alle etwas ganz Besonderes", sagt die Bundestrainerin, die sich mit ihrem Team derzeit auf die Begegnung mit dem WM-Vierten vorbereitet. Am Donnerstag reist die Mannschaft dann weiter nach London.

[as]