DFB-Charityturnier mit Lukas Podolski

Lukas Podolski wird am Donnerstag (live ab 17 Uhr, auf www.dfb-eFootball.de) beim eFootball-Charityturnier des DFB mitspielen. Der Weltmeister von 2014, dessen Konterfei gleich dreimal das Cover des Spiele-Megasellers "FIFA" zierte, wird von Nationaltorwart Bernd Leno (Arsenal London) sowie den U 21-Nationalspielern Tim Handwerker (1. FC Nürnberg) und Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) unterstützt.

Zahlreiche Prominente aus Musik und Entertainment sowie einige der besten deutschen Profigamer nehmen teil. Das DFB-Heimspiel-Charityturnier, das im FIFA 20 Pro Club Modus auf der DFB-eFootball-Plattform ausgetragen und dessen Erlös komplett an die Initiative "Kinderträume" der DFB-Stiftung Egidius Braun gespendet wird, beginnt am Donnerstag um 17 Uhr. Das Finale wird gegen 19.30 Uhr angestoßen.

Bierhoff: "Es lohnt sich, konzentriert und diszipliniert zu bleiben"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, hat persönlich dazu aufgerufen, für die gute Sache zu spenden: "Aktuell müssen wir auf vieles verzichten, auch auf das Zusammenkommen im Verein, das gemeinsame Erleben. Aber ich meine, es lohnt sich jetzt, konzentriert und diszipliniert zu bleiben. Der DFB hat ein virtuelles Charityturnier mit vielen bekannten Gesichtern organisiert. Ich hoffe, ihr seid dabei."

Angeführt werden die Teams von vier eNationalspielern. Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, Yannick "Jeffryy95" Reiners, Michael "MegaBit" Bittner und Tim "TheStrxngeR" Katnawatos sind die Köpfe der Mannschaften.

Der Spendenerlös des Turniers geht der Initiative "Kinderträume" der DFB-Stiftung Egidius Braun zugute, zu der Lukas Podolski auch einen direkten Bezug hat. Der Mann, der zwölfmal das "Tor des Monats" und auch das schnellste deutsche Länderspieltor erzielt hat - 2013 in Boca Raton gegen Ecuador nach neun Sekunden -, hat 2010 die Lukas-Podolski-Stiftung errichtet. Die Einrichtung finanziert ein Sportprogramm für die kleinen Patienten der Krebsstation des Kinderkrankenhauses in der Amsterdamer Straße in Köln. Mit Unterstützung der Initiative "Kinderträume“ wird dort eine wöchentliche Sporttherapie finanziert.