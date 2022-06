DFB-Campus: Chronologie des Neubaus

Im Januar 2013 fiel mit der Erteilung des Auftrags zur Projektprüfung durch das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes der Startschuss zur Errichtung des heutigen DFB-Campus. Am Donnerstag, knapp neuneinhalb Jahre später, wird der neue Sitz des DFB offiziell eröffnet. DFB.de fasst die Entwicklung des Projekts chronologisch zusammen.

30. Juni 2022: Offizielle Eröffnung des DFB-Campus

Mit rund 300 Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft feiert der DFB die offizielle Eröffnung des DFB-Campus. DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich und DFB-Geschäftsführer Holger Blask nehmen bei der symbolischen Schlüsselübergabe durch Peter Matteo vom Generalübernehmer "Groß und Partner" den Neubau stellvertretend für den DFB entgegen.

1. März 2022: "EURO 2024 GmbH" zieht in Otto-Fleck-Schneise

Die UEFA übernimmt die Räumlichkeiten der alten DFB-Zentrale in der Otto-Fleck-Schneise für die Turnierorganisation der "UEFA EURO 2024" in Deutschland.

28. Februar 2022: Erste DFB-Mitarbeitenden ziehen in den Campus

Die ersten DFB-Mitarbeitenden haben ihren ersten Arbeitstag im DFB-Campus. In den kommenden Tagen folgen peu a peu die restlichen Abteilungen.

10. Dezember 2021: Straßenbahnhaltestelle DFB-Campus eingeweiht

Aus der Straßenbahnhaltestelle "Rennbahnstraße" wird ganz offiziell die Haltestelle "DFB-Campus". Mit der Einweihung der Station ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Einzug in den Neubau getan.

September 2020: Fertigstellung der Dachkonstruktion

Alles unter einem Dach: Dafür steht der DFB-Campus. Dieses symbolische "Dach" ist nun auch physisch greifbar: Denn die Arbeiten an der Dachkonstruktion der Verwaltung sind erfolgreich abgeschlossen.

26. September 2019: Grundsteinlegung zum Bau des neuen DFB

Vor rund 600 Gästen aus Sport, Politik und Wirtschaft wurde im Rahmen eines Festaktes symbolisch der Grundstein für den Bau des DFB-Campus gelegt. Unter den zahlreichen Ehrengästen war auch die damalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel.

3. Mai 2019: Spatenstich zum Bau des DFB-Campus

Der Deutsche Fußball-Bund beginnt mit dem Bau des neuen Standortes. Der Spatenstich findet vor etwa 300 Gästen aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien statt.

15. März 2019: Stadt Frankfurt übergibt Gelände der ehemaligen Galopprennbahn dem DFB

Der Deutsche Fußball-Bund erhält von der Stadt Frankfurt am Main einen rund 15 Hektar großen Teil des früheren Rennbahn-Geländes im Stadtteil Niederrad. Der entsprechende Erbbauvertrag hat eine Laufzeit von 99 Jahren. Auf dem weiteren Areal der ehemaligen Rennbahn ist ein öffentlicher Park geplant.

8. März 2019: DFB beauftragt "Groß & Partner" als Generalübernehmer

Der Deutsche Fußball-Bund beauftragt die Firma "Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH" mit dem Bau des DFB-Campus. Das Frankfurter Unternehmen übernimmt als Generalübernehmer den Neubau im Rahmen des auf dem Außerordentlichen DFB-Bundestag am 8. Dezember 2017 verabschiedeten Investitionsvolumens in Höhe von maximal 150 Millionen Euro.

31. Januar 2019: DFB erhält Baugenehmigung für den Neubau

Der Deutsche Fußball-Bund erhält von der Stadt Frankfurt die Baugenehmigung. Alle dafür notwendigen Unterlagen hatte der DFB im März 2018 eingereicht, die nun abgeschlossene Prüfung bescheinigt die vollumfängliche Freigabe für das Bauprojekt.

8. Dezember 2017: Bundestag stimmt für Bau des DFB-Campus

Der Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes votiert in Frankfurt am Main einstimmig für die Errichtung des DFB-Campus sowie für das dafür vorgesehene Budget. Für die größte Investition in der Geschichte des Verbandes ist ein Gesamtvolumen in Höhe von maximal 150 Millionen Euro veranschlagt. Die Mittel für das neue sportliche Zentrum des DFB samt Verwaltung setzen sich aus Rücklagen, Zuschüssen von FIFA und UEFA sowie durch eine Bankfinanzierung zusammen.

November 2017: Regionalkonferenzen bei DFL und Regionalverbänden

Auf insgesamt sechs Regionalkonferenzen - darunter fünf direkt bei den Regionalverbänden vor Ort - informiert eine DFB-Delegation die gesamte Fußballfamilie in Deutschland über die Errichtung der neuen DFB-Zentrale im Detail.

21. Juni 2015: Frankfurter Bürgerentscheid zugunsten des DFB

Der DFB-Campus und der Bürgerpark in Niederrad können realisiert werden. Im ersten Bürgerentscheid in der Geschichte der Stadt Frankfurt am Main scheitert die Initiative Pro Rennbahn deutlich am erforderlichen Quorum.

1. Juni 2015: Vorstellung Architekturentwurf

Der Deutsche Fußball-Bund stellt in Frankfurt der Öffentlichkeit den Gewinner des Architektenwettbewerbs für den geplanten Neubau vor: das Architekturbüro kadawittfeldarchitektur aus Aachen. Tragender Gedanke des Entwurfs ist eine enge Verknüpfung von Gebäude und Sportfeldern.

12. November 2014: Erbbauvertrag mit der Stadt Frankfurt

Der Deutsche Fußball-Bund sowie die Stadt Frankfurt unterzeichnen einen Erbbauvertrag über das Gelände der Galopprennbahn Niederrad. Der kapitalisierte Erbbauzins für das 15 Hektar große Areal plus die Erweiterungsoption von fünf Hektar an der Frankfurter Kennedyallee beträgt 6.835.000 Euro. Beim weltweiten Architektenwettbewerb werden aus insgesamt 213 Bewerbungen 30 Büros ausgewählt und in einer zweiten Phase auf zehn reduziert.

16. Oktober 2014: Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Pachtvertrag zu

Die Stadtverordnetenversammlung im Römer stimmt dem Vertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Stadt Frankfurt über die Verpachtung von weiten Teilen des Geländes der Galopprennbahn Niederrad zu.

21. März 2014: DFB-Präsidium beschließt, DFB-Campus in Frankfurt bauen zu wollen

Das DFB-Präsidium beschließt einstimmig, das Grundstücksangebot der Stadt Frankfurt anzunehmen, und den DFB-Campus am Standort Frankfurt errichten zu wollen. Der DFB und die Stadt Frankfurt unterzeichnen anschließend im Frankfurter Römer eine Absichtserklärung zum Neubau auf dem Rennbahngelände in Frankfurt-Niederrad.

11. Oktober 2013: DFB-Präsidium beschließt Machbarkeitsstudie

Das DFB-Präsidium befasst sich auf einer außerordentlichen Sitzung in Köln mit den Ergebnissen der beauftragten Projektprüfung und beschließt im nächsten Schritt eine Machbarkeitsstudie für den Standort Frankfurt sowie einen Businessplan erstellen zu lassen.

25. Januar 2013: DFB-Präsidium erteilt den Auftrag zur Projektprüfung

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes erteilt den Auftrag, die bestehenden Ideen zu einem Kompetenzzentrum für den Fußball zu konkretisieren und erforderliche Basisdaten zu generieren.

