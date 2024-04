DFB bietet kostenloses Mitfahrportal an

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bietet auf fanfahrt.dfb.de ein kostenloses Mitfahrportal an, das sich an Fans aller DFB-Teams und -Spielklassen richtet. Denn geteilte Freude ist doppelte Freude - und ein geteiltes Auto auf dem Weg zum Spiel reduziert nicht nur die Umweltbelastung, sondern ist auch noch gut für den Geldbeutel.

Bei Auswärts- und Heimspielen der Nationalmannschaften, dem DFB-Pokal oder DFB-Ligen wie der 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga können Fans künftig in nur wenigen Schritten eine Fahrt oder ein Gesuch einstellen und so im Handumdrehen Mitfahrer*innen finden. Zudem ermöglicht das Portal, Auto und ÖPNV auf dem Weg zum Stadion zu kombinieren. Die Nutzung der DFB-Fanfahrt ist kostenlos, die Preisgestaltung für die Fahrt liegt ganz in der Hand der Fans. Egal, ob sie sich nur Pommes rot-weiß im Stadion oder einfach die Tankfüllung teilen.

Dabei stehen nicht allein die Unterstützung der Mannschaften und der Spaß an den gemeinsamen Fußballreisen im Vordergrund, sondern auch die Reduzierung der CO2-Emissionen, die durch Fanmobilität entstehen. Denn gemeinsam zu reisen, heißt nicht nur die Freude am Fußball zu teilen, sondern auch miteinander Verantwortung für unsere Umwelt zu übernehmen.

[jas]