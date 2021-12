DFB beteiligt sich an Gerd-Müller-Statue

Das DFB-Präsidium hat auf Vorschlag des Schatzmeisters, Dr. Stephan Osnabrügge, beschlossen, sich mit einer Spende von 10.000 Euro am Gedenken für Gerd Müller zu beteiligen.

In Erinnerung an Gerd Müller soll in Nördlingen, dem Geburtsort des unvergessenen Nationalspielers, eine lebensgroße Statue errichtet werden. An dem Projekt beteiligen sich neben dem DFB die Stadt Nördlingen, der TSV 1861 Nördlingen und der FC Bayern München.