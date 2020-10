DFB-Ausschüsse empfehlen: Spielpause in 2. Frauen- und B-Juniorinnen-Bundesliga

Infolge der Beschlussfassung vom 28. Oktober 2020 durch die Ministerpräsident*innen der Bundesländer mit der Bundeskanzlerin haben sich der zuständige DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen und der DFB-Ausschuss Frauen- und Mädchenfußball in einer gemeinsamen Videokonferenz am 30. Oktober einstimmig für eine temporäre Aussetzung des Spielbetriebs in der 2. Frauen-Bundesliga und B-Juniorinnen-Bundesliga ausgesprochen. Damit folgen die DFB-Ausschüsse auch formell der bundesweiten Verfügungslage und unterstützen bereits mit einer Aussetzung der B-Juniorinnen-Bundesliga am kommenden Wochenende die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie.

Beide DFB-Ausschüsse sprachen sich dafür aus, dass der Spielbetrieb in Staffel Nord und Süd der 2. Frauen-Bundesliga sowie in den Staffeln Nord/Nordost, West/Südwest und Süd bis Ende November 2020 pausiert werden soll.

Nach der digitalen Ausschusssitzung wurde das DFB-Präsidium über die Empfehlung informiert. Die Entscheidung des DFB-Präsidiums, das die finale Entscheidung über die Aussetzung des Spielbetriebs trägt, wird Anfang kommender Woche erwartet.