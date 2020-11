DFB-Ausbilderzertifikat: Pilotprojekt zum Fortbildungsseminar startet

Corona hat nicht nur die Spielpläne in den verschiedensten Ligen durcheinandergewirbelt, sondern auch die Terminpläne der Ausbilder*innen in der DFB-Akademie. Ende Oktober wollten sich die Schiedsrichter- und Trainerausbilder*innen aus den verschiedensten Landesverbänden Deutschlands, die in der Vergangenheit an den deutschen Sportschulen in den Modulen Sozialkompetenz, Medienkompetenz und Methodenkompetenz geschult wurden und das DFB-Ausbilderzertifikat erhalten haben, in Bad Blankenburg treffen, um am Fortbildungsseminar des DFB-Ausbilderzertifikats teilzunehmen. Corona-bedingt konnte dieses allerdings nicht in altbewährter Form stattfinden.

Als Ersatz für die Präsenzveranstaltung hat der DFB mit dem Lehrgangsleiter Wolfgang Möbius ein Pilotprojekt in Form von Onlineveranstaltungen ins Leben gerufen. Das erste Onlinemodul, das den Titel "Das Auge lernt mit" trägt und sich mit dem Thema "Visualisierung" beschäftigt, startet am Freitag. In der Auftaktveranstaltung, die nach dem Motto "Ein Bild kann mehr ausdrücken als tausend Worte" verfährt, sollen die Teilnehmer*innen unter der fachkundigen Anleitung von Hermann Grams in vier Terminen à 60 Minuten Basistechniken des Visualisierens erlernen. Im Zuge der Onlineveranstaltung werden die Ausbilder*innen angeleitet, komplexe Sachverhalte mithilfe der Kraft von Bildern einfach und klar verständlich auf den Punkt zu bringen.

Wie auch im Fußball ist bei der Umsetzung der Theorie in die Praxis ein gewisses Maß an Übung notwendig, weshalb die knapp 50 Teilnehmer*innen des Kurses als Begleiter für den Lehrgang bereits ein persönliches Skizzenbuch sowie Unterrichtsmaterialien zugeschickt bekommen haben, mithilfe derer sie das Gelernte anwenden können. Das zweite Onlinemodul, das sich mit dem Thema "Feedback geben" beschäftigt und ebenfalls zehn Lerneinheiten umfasst, soll dann im kommenden Jahr stattfinden.