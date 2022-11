DFB-All-Stars starten digitalen Auftritt

Die DFB-All-Stars - mehr als 180 ehemalige Nationalspieler*innen, die sich unter dem Dach der DFB-Stiftung Sepp Herberger für den guten Zweck engagieren - haben jetzt auch ein digitales Zuhause. Seit heute ist die Webseite der DFB-All-Stars erreichbar.

Die Seite wurde gemeinsam mit der Agentur brinkertlück entworfen und ist unter www.dfb-allstars.de erreichbar. Neben Profilen der Aktiven erwarten die Besucher*innen stimmungsvolle Einblicke in die deutsche Fußballgeschichte sowie News über die aktuellen gemeinnützigen Aktionen der DFB-All-Stars.

"Wir freuen uns, dass wir ein digitales Zuhause haben"

Jens Nowotny, Schirmherr der DFB-All-Stars, sagt: "Wir freuen uns, dass wir als DFB-All-Stars nun auch ein digitales Zuhause haben und unsere vielen Aktionen noch sichtbarer werden. Wir laufen heute einen Schritt langsamer, kommen aber auch ans Ziel. Denn mit den gesammelten Spenden kann geholfen werden, wo Hilfe gebraucht wird."

Das Charity-Team engagiert sich für karitative und soziale Zwecke im In- und Ausland. Zuletzt traten die Spieler*innen unter anderem zu Benefizspielen zugunsten der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie für die Opfer des Ukrainekrieges an.