DFB All-Stars: Jubiläen im November

Es war einmal im… November. Für den Newsletter der DFB-All-Stars hat sich Historiker Udo Muras auf die Suche begeben und Ereignisse und Partien aufgetan, die in diesem November kleine und große Jubiläen feiern.

3. 11.1973

Die DDR-Auswahl scheibt Fußball-Geschichte. Nach einem 4:1 in Tirana hat sie sich erstmals für eine WM qualifiziert – ausgerechnet in der Bundesrepublik, wo sie aus politischen Gründen noch kein offizielles Länderspiel ausgetragen hat. Trainer Georg Buschner sagt der Presse: "Uns fehlt es noch an den technischen Fähigkeiten, um mit den ganz Großen mitzuhalten. Ich hoffe aber, dass die Qualifikation dem Fußball in der ganzen DDR Aufschwung geben wird." Die Tore beim historischen Sieg in Albanien: Joachim Streich (2), Jürgen Sparwasser und Wolfram Löwe.

15.11.2003

In Reutlingen feiert die Frauen-Nationalelf gegen Portugal vor 13.500 Zuschauern ein Schützenfest. Das EM-Qualifikationsspiel endet 13:0, neun Spielerinnen tragen sich in die Torschützenliste ein. Am häufigsten vertreten ist Mittelstürmerin Birgit Prinz, die gleich viermal zuschlägt.

17.11.1993

Vor 30 Jahren schlägt die Nationalmannschaft Brasilien. Im Testspiel in Köln fallen alle Tore zum 2:1 binnen weniger Minuten. Auf Guido Buchwalds 1:0 (38.) folgt der Ausgleich von Evair (40.), ehe Andreas Möller (41.) im Gegenzug aus 16 Metern abzieht. 51.000 Zuschauer erleben ein in mehrfacher Hinsicht bedeutendes Spiel. Es ist das 600. der DFB-Historie und das 104. von Lothar Matthäus, der damit Franz Beckenbauer als Rekordnationalspieler ablöst. Da gratuliert sogar Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Die Zuschauer sehen erstmals einen Stefan Effenberg in der Abwehr und den Sieg des alten gegen den kommenden Weltmeister – und ein gutes Spiel mit einem gerechten Ausgang.

20.11.1983

Vor 40 Jahren qualifiziert sich die Nationalmannschaft für die EM-Endrunde in Frankreich. Gegen Außenseiter Albanien tut sie sich jedoch in Saarbrücken sehr schwer. In der 23. Minute fällt gar durch Tomori das erste albanische Tor auf deutschem Boden überhaupt. Schon im Gegenzug gleicht Karl-Heinz Rummenigge nach einem Freistoß aus. Aber der ersehnte Führungstreffer lässt trotz eines Platzverweises gegen Albaniens Torschützen kurz vor dem Pausenpfiff lange auf sich warten. Dann erlöst der Kölner Gerd Strack die 40.000 Zuschauern im Ludwigspark und die Millionen an den Bildschirmen. In der 80. Minute köpft er eine Flanke von Bernd Förster zum 2:1-Endstand ein. Strack jubelt: "Das war das wichtigste Tor meiner Laufbahn!" Nur dank der besseren Tordifferenz gegenüber Nordirland fährt Deutschlands zur EM. Bundestrainer Jupp Derwall verspricht: "Ich werde neue Spieler heranziehen, aber nicht wahllos."

