DFB-All-Stars beim Charity-Turnier von Rotary Deutschland am Ball

Die DFB-All-Stars haben am Samstag am Charity-Fußballturnier von Rotary Deutschland in Vaterstetten bei München teilgenommen. Durch das Turnier wurden unter anderem benachteiligte Menschen im Raum München sowie die Initiative Young Bafana in Südafrika unterstützt. Insgesamt wurden mehr als 50.000 Euro erlöst.

Im Rahmen der Veranstaltung, bei dem vor allem der Spaß und das soziale Engagement im Vordergrund standen, konnte sich die Mannschaft um die ehemaligen Nationalspieler*innen Renate Lingor, Tanja Rastätter, Jens Nowotny und Jens Lehmann gegen drei andere Teams durchsetzen. Bei den gegnerischen Teams waren unter anderem die Ex-Profis Benjamin Lauth, Jan Mauersberger und Andreas Görlitz aktiv.

Renate Lingor, Kapitänin und Schirmherrin der DFB All-Stars: "Es hat erneut viel Spaß gemacht für den guten Zweck die Fußballschuhe zu schnüren. Es ist großartig, dass wir mit unserem gemischten DFB-All-Stars Team dazu beitragen können, dass Menschen unterstützt werden, denen es in Ihrem Leben nicht so gut geht. Ein schöner Nebeneffekt: Wir sind weiterhin 'ungeschlagen' geblieben."

Fazit: ein gelungener Tag für den guten Zweck auf und neben dem Platz.

[dfb]