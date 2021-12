DFB-Akademie: Wie entwickle ich meine (Trainer-)Persönlichkeit?

Die DFB-Akademie trotzte in diesem Jahr den erschwerten Bedingungen in Zeiten der Corona-Krise. Ende November fand der vierte und zugleich in 2021 abschließende Online-Kongress für DFB-Elite-Jugend-Trainer statt. 170 Elite-Jugendtrainer*innen bildeten sich diesmal zum Thema "Wie entwickle ich meine (Trainer-)Persönlichkeit?" weiter - über das Jahr verteilt haben insgesamt rund 1000 Trainer*innen an dem Online-Format teilgenommen.

Im Rahmen des vierten Kongresses berichteten Werner Mickler (Referent im Bereich Psychologie der Fußball-Lehrer-Ausbildung), Frank Fischöder (Eishockey-Trainer im DEB und zuletzt Nürnberg Ice Tigers), Manuel Baum (zuletzt Trainer von Schalke 04 und FC Augsburg) und Dr. phil. Michael Welke (Coach für Rhetorik- und Management), wie die eigene Persönlichkeit individualisiert weiterentwickelt werden kann. Damit wurde das Thema der neuen Trainerausbildung im DFB und somit dem "Trainerentwicklungsmodell" im DFB gerecht. Im Detail wurden die Themen "Beziehungsmanagement in Teams", "Verantwortung übertragen", "Krisen und Konflikte" sowie "Motivation und Rhetorik" von den vier Referenten interaktiv vermittelt.

Live-Schalte mit DFB-Trainer*innen

Beim zweiten Kongress schalteten sich Joti Chatzialexiou und Daniel Niedzkowski sogar live von der U 21-Europameisterschaft unmittelbar vor dem Titelgewinn dazu. In den ersten Kongressen berichtete Markus Weise (ehemals DFB, aktuell DHB) ebenfalls zum Thema "Verantwortung übertragen" aus seiner langjährigen und höchst erfolgreichen Zeit als Trainer der weiblichen und männlichen Hockey-Nationalmannschaft.

Im Laufe der vier Termine 2021 standen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, U 17-Trainerin Fritzy Kromp, U 15-Trainer Michael Prus, Guerino Capretti (Trainer SC Verl), Uwe Krupp (ehemaliger Bundestrainer der Eishockey-Nationalmannschaft) und Bundesligatrainer Florian Kohfeldt (VfL Wolfsburg) den Teilnehmenden Rede und Antwort. Für Entspannung zwischen den theoretischen Phasen sorgte Steffi Harrer (Yoga-Trainerin der U21 und des VfL Wolfsburg) mit Yogaübungen.

Aufgrund der hervorragenden Feedbacks durch die Teilnehmer*innen wird das Format auch 2022 wieder zur individualisierten Trainerentwicklung durchgeführt werden.

