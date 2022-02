DFB-Akademie startet mit neuem Ausbildungskonzept

Die ersten Lehrgänge im Rahmen der neuen Ausbildungsstruktur der DFB-Akademie sind erfolgreich angelaufen. Den Kern bilden im Leistungsfußball die B+ und A+ Lizenzen für Jugendtrainer*innen sowie die A-Lizenz im Erwachsenenbereich. Ab Ende Februar wird das Angebot durch die Pro Lizenz ergänzt. Die komplett überarbeiteten Lizenzen verfügen über ein neues Aufnahmeverfahren, neue Inhalte sowie neue Abschlussleistungen.

"Nach umfangreichem Austausch und intensiver Erarbeitung sind wir froh, diese Lehrgänge mit Leben zu füllen. Wir arbeiten jetzt noch zielgruppenspezifischer und kompetenzorientierter", sagt Markus Nadler, Abteilungsleiter der Trainer- und Expertenentwicklung. "Die gesteigerte Qualität spiegelt sich vor allem in der engen Begleitung der Teilnehmenden in den Anwendungsphasen mit dem eigenen Team wider. Unsere Ausbilder*innen haben durch den Online-Campus Einblick in die tägliche Arbeit der Trainer*innen und können sie somit punktgenau unterstützen."

Bewerbungen ab April möglich

Auch Markus Reiter, Ausbilder der A-Lizenz, ist von dem neuen Konzept überzeugt: "Wir haben zu Beginn den Fokus auf das Trainer-ICH gelegt. Die zentralen Bausteine unseres Entwicklungsmodells sind eine eigene Spielphilosophie, eigene Werte und das Rollenverständnis als Trainer*in. Auf dieser Basis wollen wir uns detailliert kennenlernen und die individuellen Entwicklungspotenziale mit den Teilnehmer*innen herausarbeiten."

Bereits im April startet der Bewerbungszeitraum für die Lehrgänge im zweiten Halbjahr. Erstmalig nach der Übergangsfrist greifen hier die neuen Zulassungsvoraussetzungen für die B+ und die A Lizenz. In den Lehrgängen steht vor allem das anwendungsbezogene Lernen im Vordergrund, daher ist Trainer*in-Erfahrung von großer Relevanz für die weitere Entwicklung und den gegenseitigen Austausch der Teilnehmenden.

Ab dem 1. Januar 2023 gehen dann auch bundesweit die vollständig überarbeiteten B- und C-Lizenz-Lehrgänge in den Landesverbänden an den Start. Damit findet das neue Konzept sowohl didaktisch als auch inhaltlich Einzug auf allen Ausbildungsstufen im deutschen Fußball.

[lh]