DFB-Akademie nun auch bei "LinkedIn"

Der nächste Volltreffer im Netz! Ab sofort ist die DFB-Akademie auch auf "LinkedIn" online. In dem Business-Netzwerk legt die Akademie ihren inhaltlichen Fokus auf Fußball-Weiterentwicklung, Leadership, Team-Performance und Innovation. Ihre Angebote, Weiterbildungen und Workshops richten sich an Entscheider in Fußball, Sport und Business. Der LinkedIn-Kanal erweitert damit auch strategisch das Portfolio der DFB-Akademie. Bislang war sie im Netz auf den DFB-Akademiewelten, Facebook, Twitter und Instagram zu finden.

Tobias Haupt, Leiter der DFB-Akademie, sagt: "Mit der DFB-Akademie sind wir Wegbereiter für unsere Nationalmannschaften und Impulsgeber für die Schlüsselpositionen im deutschen Fußball. Auf LinkedIn möchten wir den Leadern, Machern und Gestaltern im Leistungsfußball einen Mehrwert für ihre tägliche Arbeit bieten. Wir setzen auch im Social-Media-Bereich auf Austausch, Anwendungsorientierung und Interaktion."

[hk]