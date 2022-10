DFB-Akademie: Bundesliga-Trainer*innen vernetzen sich

Sich austauschen, neue Impulse setzen und über die Zukunft des Frauenfußballs diskutieren: Die Trainer*innen der FLYERALARM Frauen-Bundesliga haben die Länderspielpause in der vergangenen Woche dafür genutzt, um sich im Rahmen einer Tagung in Dresden besser miteinander zu vernetzen.

Initiiert von der DFB-Akademie, trafen sich am vergangenen Donnerstag mit Carin Bakhuis (SV Meppen), Nico Schneck (MSV Duisburg), Tommy Stroot (VfL Wolfsburg), Robert de Pauw (Bayer 04 Leverkusen), Sebastian Middeke (Turbine Potsdam), Gabor Gallai (TSG Hoffenheim), Niko Arnautis (Eintracht Frankfurt) und Theresa Merk (SC Freiburg) acht Trainer*innen der Frauen-Bundesliga. Ein Höhepunkt der Tagung war am Donnerstagabend der intensive Austausch mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Das Kamingespräch war eine tolle Gelegenheit, die Trainerinnen und Trainer der Frauen-Bundesliga näher kennenzulernen und das Netzwerk zwischen den Vereinen und der Nationalmannschaft weiter zu stärken. Es war ein interessanter Austausch mit wertvollen Impulsen", sagt Voss-Tecklenburg.

Austausch Abseits des Wettspiel-Alltags

Bei dem Kamingespräch gab Voss-Tecklenburg zunächst einen Einblick in ihre tägliche Arbeit bei der Nationalmannschaft, blickte zudem zurück auf die erfolgreiche Europameisterschaft und voraus auf die Potenziale des Frauenfußballs. Anschließend nahm sich die Bundestrainerin noch ausführlich Zeit für den individuellen Austausch mit den Trainer*innen. Zuvor hatten die acht Teilnehmer*innen der Tagung noch das Abschlusstraining der deutschen Frauen-Nationalmannschaft unter Anleitung von Voss-Tecklenburg im Rudolf-Harbig-Stadion besucht.

"Im Rahmen des MeetUp hatten die Trainer*innen die Möglichkeit, sich abseits des Wettspiel-Alltags auszutauschen und näher kennen zu lernen", erklärt Markus Nadler, DFB-Abteilungsleiter in der Trainer*innen- und Expert*innenentwicklung. Am zweiten Tag lag der Fokus auf der Fortbildung der Trainer*innen. DFB-Fitnesstrainer Nicklas Dietrich gab dabei Impulse und Tipps zum Thema Schlaf und Regeneration, um durch eine optimierte Erholung die Leistungsfähigkeit der Spielerinnen zu steigern. Außerdem teilte DFB-Spielanalyst Michael Hasemann die wichtigsten Erkenntnisse der EM-Analyse mit den Trainer*innen. Anschließend gab Dr. Thomas Hauser, Leiter Medizin und Wissenschaft in der DFB-Akademie, den Teilnehmer*innen einen Einblick in die Arbeit des medizinischen Zentrums am Campus.

Den krönenden Abschluss bildete der gemeinsame Besuch des Frauen-Länderspiels gegen Frankreich, bei dem die Trainer*innen den 2:1-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft vor beeindruckender Kulisse hautnah miterleben durften. "Insgesamt haben wir sehr positive Resonanz von den Trainer*innen erhalten. Sie möchten diesen Austausch – genau wie wir - regelmäßig und langfristig beibehalten", sagt Nadler.

[sy]