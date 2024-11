DFB 2025 mit zwei A-Lizenz-Kursen parallel

Die A-Lizenz-Ausbildung für Trainer*innen wird weiterentwickelt, um gezielter auf die Herausforderungen im modernen Fußball einzugehen. Erstmals führt der DFB mit Start im Frühjahr 2025 zwei parallel stattfindende A-Lizenz-Lehrgänge durch. Interessenten können sich dafür im Oktober 2024 bewerben. Die Bewerbungsphase im April 2025 entfällt.

"Wir arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Ausbildungen", sagt Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer*innen-Entwicklung. "Dabei steht nicht nur der Inhalt im Fokus, sondern auch die Methodik, das Format und die Organisation. Mit der Umstellung auf zwei parallele Kurse können wir viele Erkenntnisse der vergangenen Jahre zur Qualitätssteigerung umsetzen."

Mehr Zeit, um Gelerntes nachhaltig anzuwenden

Ein Vorteil der neuen Struktur ist die verlängerte Zeitspanne für das "Reality-based Learning": Trainer*innen haben nun rund neun Monate Zeit, um Gelerntes nachhaltig anzuwenden. Zudem wird die Periodisierung der Lehrgänge besser auf die Saisonphasen und die Trainer*innen abgestimmt, so dass beispielsweise Fitnessvorbereitungen optimal in den Sommermonaten durchgeführt werden können.

Die Flexibilität der neuen Kursstruktur ermöglicht zudem eine gezielte Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Trainer*innen können in regionalen Kleingruppen arbeiten, was den Austausch untereinander sowie Besuche von Ausbilder*innen vor Ort erleichtert. Diese Zusammenarbeit wird durch parallele Kurse, die sich gegenseitig inspirieren und unterstützen, weiter gestärkt.

Ein weiterer Pluspunkt: Das Ende der Lehrgänge fällt nicht mehr in den stressigen Saisonendspurt oder in die Urlaubs- und Weihnachtszeit, was eine intensivere Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen ermöglicht. Bei Fehlzeiten in Präsenzveranstaltungen gibt es außerdem die Möglichkeit, diese über parallele Kurse nachzuholen.

Coaches umfassend auf künftige Aufgaben vorbereiten

Ziel der Ausbildung ist es, Trainer*innen umfassend auf ihre künftigen Aufgaben vorzubereiten. Dazu gehört, das technische und taktische Potenzial des Teams zu analysieren, ein passendes Mannschaftskonzept zu entwickeln und dieses flexibel an aktuelle Spielanforderungen anzupassen. Auch die Förderung der individuellen Entwicklung von Spieler*innen sowie die Bewältigung von Konflikten innerhalb der Mannschaft stehen im Fokus.

Mit diesen Anpassungen soll die A-Lizenz-Ausbildung Trainer*innen noch besser darauf vorbereiten, die Herausforderungen im professionellen und semiprofessionellen Fußball erfolgreich zu meistern.