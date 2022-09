Deutschland unterliegt Ungarn in Leipzig

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Nations-League-Spiel gegen Ungarn im mit 39.513 Zuschauern ausverkauften Leipziger Stadion 0:1 (0:1) verloren und damit auch keine Chance mehr auf den Gruppensieg und die Teilnahme am Finalturnier. Adam Szalais Treffer in der 17. Minute besiegelte die Niederlage zum Auftakt des Länderspieljahres.

Die Ungarn traten selbstbewusst auf und setzten die DFB-Auswahl früh unter Druck, Spielfluss kam so aus deutscher Seite zunächst nicht zustande. In der achten Minute fand Joshua Kimmich mit einem Diagonalball Serge Gnabry, der den Ball im Strafraum aber nicht unter Kontrolle bekam. Die Ungarn nutzten derweil ihre erste Chance eiskalt: Einen Eckball von Domink Szoboszlai drückte Szalai artistisch mit der Hacke ins lange Eck.

In der 25. Minute hatten die Gäste gleich die nächste Chance, doch Daniel Gazdag verpasste in der Mitte knapp. Das deutsche Team tat sich gegen leidenschaftlich verteidigende Ungarn schwer, lief sich immer wieder in der dicht gestaffelten Abwehr fest und musste bei den gegnerischen Kontern auf der Hut sein. Ein etwas zu zentraler Kopfball von Thomas Müller, der in Abwesenheit von Manuel Neuer die Kapitänsbinde trug, war in der 39. Minute die beste deutsche Gelegenheit.

Druckphase nach der Pause bleibt unbelohnt

Nach dem Wechsel änderte sich das Spiel von Grund auf: Das deutsche Gegenpressing funktionierte nun und prompt ergaben sich gute Gelegenheiten. Zunächst scheiterte Leroy Sané (51.) aus spitzem Winkel an Peter Gulacsi, dann traf Timo Werner den Ball nach schneller Kombination aus 13 Metern nicht richtig (56.). Wenig später verfehlte Kimmich per Gewaltschuss den Ausgleich nur um Zentimeter, traf nur das Außennetz (60.).

Es fehlte nun auch ein wenig Glück, so bei Sanés Kopfballversuch in der 68. Minute, als ihm der Ball freistehend auf die Schulter tropfte. Bundestrainer Hansi Flick verstärkte die Offensive: Kai Havertz und Jamal Musiala kamen ins Spiel für Ilkay Gündogan und Werner. Aufpassen mussten die Deutschen aber weiterhin: Martin Adam zwang Marc-André ter Stegen zu einer Glanztat (71.).

Dem deutschen Team lief nun die Zeit davon: Kimmich schloss nach einem Abpraller ab, doch Adam Lang klärte für den geschlagenen Gulacsi kurz vor der Torlinie (77.). Die letzten Minuten erinnerten dann an ein Handballspiel, doch der letzte entscheidende Pass in eine klare Abschlussposition wollte nicht gelingen. Auf der Gegenseite hatte Laszlo Kleinheisler die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterte aber am glänzend reagierenden ter Stegen (86.). Fast im Gegenzug verfehlte erneut Kimmich knapp (87.).

