Deutschland triumphiert beim eFriendly Cup

So sieht ein Auftakt nach Maß aus. Die deutsche eNationalmannschaft um Dylan "DullenMIKE" Neuhausen, Kai "Hensoo" Hense, Mustafa "xMusti19" Cankal und Umut "RBLZ_Umut" Gültekin hat sich beim eFriendly Cup 2021 souverän den Turniersieg gesichert.

In der Gruppenphase des Sechs-Nationen-Turniers bekam es die deutsche Mannschaft mit Belgien, Finnland, Israel, Luxemburg und Polen zu tun. Im ersten Nachbarschaftsduell des Abends starteten die eNationalspieler mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Belgien in der Gesamtabrechnung. Ein perfekter Start ins Turnier, der außerdem nicht das letzte Duell mit Belgien an diesem Abend markieren sollte. Zwar setzte es gegen das stark einzuschätzende Team aus Israel eine 5:7-Niederlage, die jedoch die einzige des Abends bleiben sollte. Drei weitere Siege gegen Polen (4:3), Finnland (5:1) und Luxemburg (6:3) brachten die deutsche Mannschaft in die K.o.-Phase. Mit soliden 12 Punkten aus fünf Spielen war den beiden deutschen Spielerduos ein Platz unter den besten Vier sicher.

Vor allem Kai "Hensoo" Hense und Dylan "DullenMIKE" Neuhausen waren von ihrem Teamplay beim eFriendly Cup überzeugt: "Es lief wirklich gut. Wir kommen sehr gut miteinander klar und haben einen ähnlichen Spielstil. Das macht es für uns um einiges leichter", sagte "Hensoo". Ähnlich gut war die Stimmung auch beim Duo Umut "RBLZ_Umut" Gültekin und Mustafa "xMusti19" Cankal. Beste Voraussetzungen also für einen weiterhin erfolgreichen Turnierverlauf.

Ekstase im Finale

Unter den letzten Vier standen neben Deutschland auch Belgien, Israel und Polen. Während es die Belgier mit den starken Israelis zu tun bekamen, traf die deutsche Auswahl zum zweiten Mal auf Polen: Ein hochdramatisches Duell gegen das Team aus dem Nachbarland war lange ausgeglichen und drohte mit jeder Aktion in die eine oder andere Richtung zu kippen. Im Entscheidungsspiel hatten die Polen zwar die besseren Chancen, doch "Hensoo" und "DullenMIKE" waren eiskalt und effizient vor dem gegnerischen Kasten. So machte beim 2:1-Sieg im Halbfinale schlussendlich nur ein Tor den Unterschied.

Im Finale kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit Belgien. An die starke Leistung aus dem 3:0-Erfolg in der Gruppenphase konnten die deutschen eNationalspieler anknüpfen und sogar noch eine Schippe drauflegen. Die Action auf dem virtuellen Rasen versetzte zwischenzeitlich auch die Kommentatoren des Turniers in völlige Ekstase. Mit 7:4 in der Gesamtabrechnung triumphierte die deutsche eNationalmannschaft letztlich im eFriendly-Cup. Mit dieser starken Leistung beim Sechs-Nationen-Turnier hat sich das Team eindrucksvoll in die neue Saison eingefunden und direkt für ein erstes Ausrufezeichen gesorgt.

Zusätzliche Informationen und News zur DFB-eNationalmannschaft und weiteren eFootball-Themen stehen auf der DFB-eFootball-Plattform und den DFB-eFootball-Socials zur Verfügung.