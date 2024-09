Deutschland schlägt Ungarn mit 5:0

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Auftaktspiel der Nations League gewonnen. In Düsseldorf besiegte das DFB-Team die Mannschaft aus Ungarn mit 5:0 (1:0). In der 27. Minute vollendete Niclas Füllkrug eine schöne Kombination zur Führung, nach dem Seitenwechsel belohnte sich Jamal Musiala für seinen Konter über das halbe Spilefeld mit dem Tor zum 2:0. Kurze Zeit später hatte es Florian Wirtz beim Abschluss zu einfach und erzielte das dritte tor des Abends. Das 4:0 erzielte Aleksandar Pavlovic mit seinem Debüt-Tor. Den Abschluss machte Kai Havertz per Foulelfmeter.

Im ersten Länderspiel nach der Heim-EM musste Bundestrainer Julian Nagelsmann vor allem die aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Toni Kroos, Thomas Müller, Ilkay Gündogan und Manuel Neuer ersetzen. Vor der neuen Nummer 1, Marc-André ter Stegen, verteidigten Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck und David Raum. Davor bildeten Pascal Groß und Robert Andrich die Doppel-Sechs. In der Offensivabteilung wirbelten Florian Wirtz, Kai Havertz und Jamal Musiala mit ihrem Mittelstürmer Niclas Füllkrug.

Tah hat erste Chance gegen mutige Ungarn

Ohne viel Abtasten drückten beide Mannschaften früh aufs Gaspedal. Die Ungarn versuchten die Deutschen früh und hart anzugehen und verteidigten mutig. Quasi folgerichtig, dass die erste gute Chance aus einem Eckball resultierte. Jonathan Tah behauptete sich im Luftduell gegen mehrere Ungarn uns schlug mit seinem wuchtigen kopfball Torhüter Gulacsi, nicht aber Szoboszlai, der den Ball noch per Kopf von der Linie kratzte. Auch in der nächsten gefährlichen Aktion war Tah wieder beteiligt, diesmal aber in seiner Verteidigerfunktion: Erstmals überwanden die Ungarn das deutsche Mittelfeld und verschafften sich reichlich Platz, Tah stellte sich aber klug in den Freiraum und blockte den Pass, bevor daraus eine gefährliche Situation für die Gäste entstehen konnte. Nach 20 Minuten spielten Florian Wirtz und Jamal Musiala die bis dato größte Torgelegenheit heraus. Der finale Pass der Kombination von Musiala landete in halbrechter Position bei Niclas Füllkrug, der Neu-Londoner scheiterte aber aus wenigen Metern am ausgefahrenen Fuß von Gulacsi.

Füllkrug krönt die Edel-Kombination

Ein deutsches Tor lag immer mehr in der Luft und so fiel es in der 27. Minute: Kai Havertz schickte Wirtz auf Außen mit einem langen Ball, der mit dem Ball tanzend in den Strafraum eindrang und auf David Raum verlagerte. Der spielte den Ball mit dem ersten Kontakt in die Zentrale, wo Musiala den noch freieren Füllkrug bediente. Der hatte schlussendlich nur noch das leere Tor vor sich und schob zur Führung ein. Fünf Minuten später hatten auch die Gäste in Person von Sallai die erste Möglichkeit, der wirkte allerdings überrascht, dass der Ball durchkam und traf aus mittiger Position nur das Fangnetz. Im Gegenzug flankte Pascal Groß auf Havertz, dessen Kopfball von der Latte auf, aber nicht über die Torlinie kam (33.). In der Nachspielzeit wird havertz erneut gut angespielt, sein Schuss auf das lange Eck verfehlte aber sein Ziel.

Die Ungarn wirkten beeindruckt von der deutschen leistung aus der ersten Hälfte und fanden auch danach nicht wirklich in die Partie. Die nächste gute Schussgelegenheit hatte wieder Havertz (55.), der sich durch den Strafraum kämpfte, beim Versuch des Passes aber an Dardai hängen blieb. Auf der anderen Seite aber dann der kurze Schreckmoment: Durch eine Kombination steht der eingewechselte Bolla auf einmal vor ter Stegen, von hinten rauscht aber Robert Andrich heran und grätscht den ball vor dem Abschluss zur Ecke weg (57.). Ung genau dieser Eckball blieb nachhaltig wichtig. Denn aus der Ecke lief Musiala, geschickt von Raum, den Konter gegen zwei ungarische Verteidiger. Am Strafraum angekommen, verlor er erst den Ball, schoss den Abpraller aber direkt Richtung Tor und überwand Gulacsi damit zum 2:0.

Die deutsche Auswahl ging danach nicht mehr in die volle Offensive, blieb dafür aber kaltschnäuzig. Im Zusammenspiel mit Musiala konnte sich Wirtz das Leder etwa 16 Meter vor dem Tor in Ruhe zurechtlegen und erwischte Gulacsi im kurzen Eck zum 3:0 (66.). Gute zehn Minuten später belohnte Aleksandar Pavlovic sich selbst mit seinem Debüt-Treffer für die deutsche Nationalmannschaft. Selbst eingeleitet, gelangte der Ball über Wirtz und Musiala erneut zu Pavlovic, der aus über zehn Metern abschloss und zum 4:0 einnetzte (77.). Kurz danach konnte sich ter Stegen mit einer klasse Parade (79.) in einer für ihm sonst arbeitsarmen Begegnung auszeichnen. In der nächsten Aktion foulte Orban Havertz im Strafraum, was folgerichtig zum Strafstoß gepfiffen wurde. Der Gefoulte trat selber an, schob mühelos unten rechts zum fünften Tor ein und ließ Major Tom in der Düsseldorfer Arena erklingen.

[sid/ fz]