Deutschland schlägt Rumänien 4:0

Die U 20-Nationalmannschaft hat nach zwei Unentschieden in Serie wieder einen Sieg eingefahren und bleibt auch im vierten Spiel der Länderspielsaison ungeschlagen. Gegen Rumänien setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns in Potsdam 4:0 (0:0) durch.

"Die erste Halbzeit war zäh. Die Rumänen haben hintendrin gestanden und waren nicht so einfach zu bespielen. Wir waren aber kompakt und haben nichts zugelassen. Da muss man irgendwann das 1:0 machen und das haben wir geschafft", erklärte Wörns nach der Partie: "Wir sind angerannt, aber haben nicht so die Lösungen im letzten Drittel gefunden. Der Elfmeter war wichtig, dann haben wir nachgelegt und sind dran geblieben."

Die U 20-Männer agierten bis auf wenige Szenen in den ersten Minuten sehr konzentriert gegen den Ball und versuchten immer wieder mit Zug zum Tor zu kommen. Dabei gelang viel Druck über die Außenbahnen, der letzte Pass kam allerdings nur selten im Zentrum an. So standen nach 45 Minuten lediglich zwei gefährliche Aktionen von Maximilian Beier, der einmal ans Außennetz (22.) traf und beim zweiten Abschluss am rumänischen Torwart scheiterte (42.), zu Buche.

Nebel bricht den Bann

In der zweiten Hälfte bot sich lange Zeit das gleiche Bild und so war es bezeichnend, dass Paul Nebel den Bann erst mit einem - allerdings sicher verwandelten - Strafstoß nach Handspiel zum verdienten 1:0 für Deutschland (59.) brach. Die Rumänen mussten nun mehr nach vorne gehen und eröffneten so Räume. Das nutzte Emilio Kehrer in der 73. Minute, als er einen Konter zum 2:0 vollendete. In einer starken Schlussphase erhöhten dann Verteidiger Kenneth Schmidt per Kopfball nach einer Ecke (86.) und nur gut 60 Sekunden später erneut Kehrer für das DFB-Team und stellten so den 4:0-Endstand her.

Torschütze Nebel freute sich über den Auftritt: "Wir wollten uns für die guten Leistungen belohnen, das ist uns heute gut gelungen. Wir haben bis zum Schluss weiter Gas gegeben."

Der nächste Lehrgang des Jahres wartet im November mit Duellen gegen Frankreich in Clairefontaine (11. November, ab 11 Uhr) und Portugal (15. November, Spielort und Anstoßzeit stehen noch nicht fest).

[dfb]