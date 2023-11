U 17 im WM-Finale gegen Frankreich

Im Finale der U 17-Weltmeisterschaft in Indonesien kommt es am Samstag (ab 13 Uhr, live bei Sky Sport News und FIFA+) zur Neuauflage des diesjährigen EM-Endspiels zwischen Deutschland und Frankreich. Die Franzosen setzten sich in ihrem Halbfinale mit 2:1 (0:1) gegen Mali durch und folgten somit den deutschen U 17-Junioren, die zuvor Argentinien mit 4:2 im Elfmeterschießen niedergerungen hatten.

Nach einem Pausenrückstand durch Malis Ibrahim Diarra (45.+4) spielte eine Rote Karte gegen Malis Souleymane Sanogo (55.) dem Vizeeuropameister buchstäblich in die Karten. Durch Treffer Yvann Titi (56.) und Ismail Bouneb (69.) drehten die Franzosen das Spiel und hielten ihren Traum vom WM-Titel am Leben.

Erst Anfang Juni hatte sich das deutsche Team nach 90 torlosen Minuten im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchgesetzt und so den EM-Titel errungen.

[dfb/bt]