Deutschland gewinnt Fan-Match

Das erste Erfolgserlebnis für die deutschen Anhänger gibt es schon vier Stunden vor dem Klassiker gegen Oranje. Beim Fan-Match auf der Sportanlage des FC Amsterdams direkt neben der Johan-Cruyff-Arena setzen sich die Fans aus Deutschland nach zweimal 35 Minuten verdient 5:3 (3:2) durch.

Dabei beginnt das Spiel mit einem Fehlstart für die deutsche Auswahl. Nach fünf Minuten verwandeln die Gastgeber einen Foulelfmeter zum 1:0. In einer wilden Anfangsphase kommen die Deutschen nach einer Ecke in der 10.Minute zum Ausgleich. Im Anschluss erarbeiten sich die Gäste ein klares Übergewicht und gehen erst mit 2:1 und nach einem glücklichen Ausgleichstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff erneut mit 3:2 in Führung.

Kapitän Börner: "Der Sieg geht so absolut in Ordnung"

Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischen die Deutschen. Nach nur drei Minuten können sie ihren Vorsprung auf 4:2 ausbauen. Im weiteren Spielverlauf kommen die Niederländer immer besser ins Spiel und erzielen nach einer Ecke folgerichtig den Anschlusstreffer. Das insgesamt dritte Tor nach einem Eckball fällt nur wenige Minuten später zu Gunsten der deutschen Mannschaft zum 5:3-Endstand.

Kapitän Andreas Börner zeigt sich zufrieden: "Die Jungs haben das gut gemacht heute. Der Sieg geht so absolut in Ordnung." Für Börner war es bereits der vierte Sieg im vierten Spiel gegen Oranje. "Zum Glück konnte ich die Serie fortsetzen", so der 53-Jährige. "Ich freue mich schon auf die nächsten Fan-Matches. Es war schön, dass es nach der langen pandemiebedingten Auszeit mal wieder geklappt hat."

[jh]