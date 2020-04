Deutschland für neu terminierte eEURO-Endrunde qualifiziert

Die Endrunde der UEFA eEURO 2020 ist neu terminiert worden: Am 23. und 24. Mai werden die 16 besten europäischen eFootball-Nationalteams online gegeneinander antreten. Ursprünglich war geplant, dass das finale Event der eEURO im Juli in London stattfindet. Jetzt wird das gesamte Turnier virtuell stattfinden,dies gab die UEFA heute bekannt.

Unterdessen hat sich hat sich die deutsche eNationalmannschaft als eines von zehn Teams nach der am Montag abgeschlossenen Gruppenphase direkt für die Endrunde der eEURO qualifiziert - und das mit einer beeindruckenden Leistung: Die DFB-Auswahl um Mehrab "MeroMen" Esmailian, Mike "EL_Matador" Linden, Matthias "Goool" Winkler und Pejam "payamjoon" Zeinali konnte alle zehn Qualifikationsspiele für sich entscheiden.

"Gehören zu den stärksten Nationen in PES"

"Die perfekte Qualifikation hat gezeigt, dass Deutschland nach wie vor zu den stärksten Nationen in PES gehört", so Matthias "Goool" Winkler. Die weiteren direkt qualifizierten Nationen sind Bosnien-Herzegowina, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Luxemburg, Niederlande, Rumänien, und Serbien. Die zehn Zweitplatzierten der Gruppenphase nehmen nun an den Playoffs teil, die am 20. und 27. April stattfinden. Die sechs besten Teams - die jeweils drei bestplatzierten Teams beider Playoff-Gruppen - qualifizieren sich dann ebenfalls für die Endrunde.

Mit 55 teilnehmenden Nationen ist die eEURO 2020 der bisher größte eFootball-Nationalmannschaftswettbewerb. Der Sieger der eEURO 2020 kann sich auf Eintrittskarten für das Endspiel der 2021 stattfindenden EM-Endrunde und auf ein Preisgeld freuen. An den Spieltagen können die Begegnungen auf dem YouTube-Kanal der UEFA verfolgt werden.