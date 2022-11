Deutschland belegt Rang drei bei Fan-Turnier

Das vom Fan Club Nationalmannschaft organisierte Fan-Turnier an der "Deutschen Internationalen Schule Doha" war ein voller Erfolg. Anhänger aus sechs Nationen kamen zusammen, um die beste Fußball-Mannschaft auszuspielen. Im Finale konnte sich England gegen Wales mit 1:0 durchsetzen. Die deutschen Fans belegten den dritten Platz. Unter den Zuschauern waren auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vize-Präsident Ronny Zimmermann und Generalsekretärin Heike Ullrich.

Am Ende konnten alle lachen. Egal ob England, Wales, Costa Rica, Japan, Niederlande oder Deutschland: Bei allen Teams überwog die Freude über einen gelungenen Samstagnachmittag mit viel Spaß, Schweiß und Einsatz. Für die deutsche Mannschaft lief in Gruppe A alles nach Plan. Durch zwei 2:0-Siege über Japan und Costa Rica konnten sich die Anhänger aus Deutschland souverän den Gruppensieg erspielen. Die Mittelamerikaner aus Costa Rica folgten den Deutschen durch einen 2:0-Erfolg über Japan ins Halbfinale. In Gruppe B setzte sich Wales vor England und den Niederlanden durch.

England schlägt Deutschland vom Punkt

Im Halbfinale kam es dann zum Klassiker zwischen Deutschland und England. Die Three Lions legten ihr Hauptaugenmerk auf die Defensive - mit Erfolg. Die Deutschen fanden kein Mittel, um das Abwehrbollwerk der Engländer zu überwinden. Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0. Im anschließenden Siebenmeterschießen behielten die Anhänger von der Insel die Nerven und setzten sich mit 3:2 durch. Teamkapitän Steffen Goller sagt danach genervt: "Das ärgert mich total. Uns hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt."

Im Spiel um Platz 3 traf die deutsche Fan-Auswahl dann erneut auf Costa Rica, die im zweiten Halbfinale gegen Wales den Kürzeren zogen. Das einzige Tor im Platzierungsspiel erzielten die Deutschen, die sich so noch einen Platz auf dem Treppchen verdienten. "Das ist ein versöhnlicher Abschluss", stellt Steffen fest, trotzdem sei es bitter ohne einen einzigen Turnier-Gegentreffer in der regulären Spielzeit nicht mehr erreicht zu haben. Im Finale kam es zum Nachbarschaftsduell zwischen England und Wales, das die Three Lions mit 1:0 für sich entscheiden konnten

Besuch der DFB-Delegation kommt an

"Im Großen und Ganzen war es ein total gelungener Tag", stellt Steffen fest. Besonders die Begegnungen mit Costa Rica und Japan werden ihm in Erinnerung bleiben. "Auf Gegner außerhalb Europas treffen wir sonst ja kaum", sagt er. Auch der Besuch von DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vize-Präsident Ronny Zimmermann und Generalsekretärin Heike Ullrich haben den deutschen Kapitän gefreut. "Das kam bei der ganzen Mannschaft gut an. Einfach eine schöne Bestätigung für uns Fans. Auch toll, dass sie sich Zeit etwas Zeit genommen haben, um sich entspannt zu unterhalten."

[jh]