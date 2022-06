Deutscher Fußball Botschafter: Gündogan im DFB-Camp geehrt

Der Präsident des gemeinnützigen Vereins Deutscher Fußball Botschafter e.V., Roland Bischof, besuchte die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Kai Havertz im Trainingscamp des DFB in Herzogenaurach. Mit im Gepäck hatte er den Award, der Gündogan bei seiner Wahl zum Gewinner des Publikumspreises 2022 eigentlich schon im Mai bei der Award-Zeremonie im Auswärtigen Amt in Berlin überreicht werden sollte. Da er aufgrund von Verpflichtungen bei Manchester City nicht bei der Verleihungsveranstaltung anwesend sein konnte, wurde die offizielle Übergabe nun nach dem Abschlusstraining der DFB-Elf im "Home Ground" von adidas nachgeholt.

Gündogan, der sich noch am gleichen Nachmittag mit der Nationalmannschaft in Richtung Budapest zum Nations-League-Spiel gegen Ungarn aufmachte, freute sich über die Wahl der Fans: "Ich bedanke mich bei allen, die mich zum Deutschen Fußball Botschafter 2022 gewählt haben und empfinde dies als große Ehre. Vielen Dank!"

Die Auszeichnung ist mit der Unterstützung eines sozialen Zwecks verbunden - der Publikumssieger entschied sich für die Charity "Community Integrated Care" in Manchester, eine nationale Organisation, die sich für soziale und gesundheitliche Förderung benachteiligter Menschen einsetzt.

Havertz für das vergangene Jahr ausgezeichnet

Bischof, der bei dieser Gelegenheit auch Kai Havertz' Award mitbrachte, dem Vorjahressieger in der gleichen Kategorie, war dankbar für die Möglichkeit dieses Zusammentreffens: "Die Spieler stehen fast das ganze Jahr unter einer sehr hohen Belastung, hinzu kamen immer wieder Reiseschwierigkeiten durch Corona, was es nicht einfacher macht. So möchte ich dem Deutschen Fußball-Bund herzlich für seine unkomplizierte und pragmatische Hilfe danken, sodass Ilkay Gündogan und Kai Havertz ihre Auszeichnungen hier nun im Kreis der Nationalelf persönlich entgegennehmen konnten."

Die beiden sind nicht die einzigen aktuellen Nationalspieler, die sich nun Deutscher Fußball Botschafter nennen dürfen. Der Verein, der in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert, zeichnete zuvor schon Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, Emre Can und Robin Gosens mit dem Publikumspreis aus, sowie Joshua Kimmich und Leon Goretzka mit dem Ehrenpreis für Ihr Engagement mit "WeKickCorona".

[dfb]