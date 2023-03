Deutsche Meisterschaften der Futsal-Junioren in der Sportschule Wedau

Der Saisonhöhepunkt für die deutschen Futsal-Junioren steht an: An diesem Wochenende (11. und 12. März) finden in der Sportschule Wedau die Deutschen Meisterschaften der A-, B- und C-Junioren statt. Alle Partien des Wochenendes werden live auf DFB-TV und YouTube übertragen.

Von Rostock bis München, von Köln bis nach Frankfurt/Oder: Die 22 teilnehmenden Teams kommen aus allen Teilen Deutschlands. Qualifiziert haben sich die Mannschaften durch ihr erfolgreiches Abschneiden bei den Meisterschaften der Regionalverbände. Zum ersten Mal seit 2019 und damit nach drei Jahren – durch Corona bedingter – Pause können die Meisterschaften wieder stattfinden.

Im Rahmen des Länderspiels der deutschen Futsal-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende in Bielefeld wurden die Gruppen für die Deutschen Junioren-Meisterschaften ausgelost: Die A-Junioren treten dabei in zwei Dreiergruppen an. Bei den B- und C-Junioren wird in zwei Gruppen bestehend aus jeweils vier Teams gespielt. In jeder Gruppe der drei Altersklassen spielt jede Mannschaft einmal gegen jeden der zwei bzw. drei Gruppengegner.

Volles Programm

Bei den B- und C-Junioren ziehen die beiden Gruppensieger direkt ins Finale ein und spielen dort um den Deutschen Meistertitel. Die anderen Teams spielen auf Basis ihres Abschneidens in der Gruppe noch ein Platzierungsspiel. Bei den A-Junioren ziehen die beiden bestplatzierten Teams jeder Gruppe ins Halbfinale ein. Dort trifft dann der Sieger der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B und der Sieger aus Gruppe B entsprechend aus den Zweiten aus Gruppe A. Die beiden Gruppendritten bestreiten ebenso noch ein Platzierungsspiel wie die beiden Verlierer des Halbfinals, während die Gewinner der Halbfinalduelle in das Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen.

Die ersten Spiele werden am Samstag um 10 Uhr angepfiffen, abgeschlossen werden die Futsal-Meisterschaften mit dem Finale der A-Junioren, das am Sonntag um 16:10 Uhr beginnt.

Zusätzlich zu den angebotenen Livestreams können die Spielstände der einzelnen Partien jederzeit über FUSSBALL.DE eingesehen werden. Weitere Inhalte und Eindrücke von vor Ort bekommen Fans zudem über den Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

[hr]