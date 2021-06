Deutsche Meisterschaft vom 17. bis 20. Juni

Endlich rollt der Ball wieder, auch im Futsal. Vom 17. bis zum 20. Juni kämpfen die zehn besten Mannschaften in der Sportschule Duisburg-Wedau um die begehrte Krone bei der deutschen Futsal-Meisterschaft. Aufgrund des abgestimmten Hygienekonzepts findet die deutsche Futsal-Meisterschaft leider ohne Zuschauer statt, DFB-TV überträgt jedoch alle Partien in voller Länge.

Wie in den vergangenen Jahren werden in zwei Vorrundenpartien die letzten beiden Teilnehmer am Viertelfinale ermittelt. Die Paarungen ergeben sich aus der Leistungstabelle der letzten drei Spieljahre. Im klassischen K.o.-System zieht der Sieger jedes Spiels in die nächste Runde ein. Am Sonntag, dem 20. Juni 2021, wird dann im Endspiel um 14 Uhr der Deutsche Meister gekrönt.

Paarungen der Vorrunde

Donnerstag, 17. Juni (11 Uhr): 1. FC Penzberg (Vizemeister Süd) – SG VfR Friesenheim/Spartak Mannheim (Vizemeister Südwest)

Donnerstag, 17. Juni (14 Uhr): Vizemeister Regionalliga Nord – Fortuna Düsseldorf (Vizemeister West)

Paarungen des Viertelfinales

Freitag, 18. Juni (11 Uhr): Sieger Vorrunde 1 vs. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim

Freitag, 18. Juni (12 Uhr): Sieger Vorrunde 2 vs. TSV Weilimdorf Futsal

Freitag, 18. Juni (15 Uhr): Meister Regionalliga Nord vs. HOT 05 Futsal

Freitag, 18. Juni (16 Uhr): 1894 Berlin vs. MCH Futsal Club Sennestadt

Qualifikationsrunde zur Futsal-Bundesliga Ende Juni

Am 26. und 27. Juni 2021 findet – ebenfalls in der Sportschule Duisburg-Wedau – die Qualifikationsrunde zur Futsal-Bundesliga statt. Sportlich soll unter vier Mannschaften an diesem Wochenende der letzte Startplatz für die Futsal-Bundesliga ausgespielt werden, die planmäßig am ersten Septemberwochenende starten soll. Informationen zur Auslosung und Modus folgen in den kommenden Tagen.

Der Deutsche Fußball-Bund hält trotz der derzeitigen Corona-Pandemie am geplanten Start der neu eingeführten Futsal-Bundesliga zur Saison 2021/2022 fest. Geplant ist der Start der Futsal-Bundesliga mit zehn Mannschaften am 3. September 2021. Gespielt wird im Modus "Jeder-gegen-Jeden" mit Hin- und Rückspiel und anschließender Meisterrunde der besten acht Mannschaften.

[dfb]