Deutsche Gruppe: Ungarn schlägt England

Die englische Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Liga A der Nations League gestartet. In der Puskas Arena in Budapest besiegte Aufsteiger Ungarn den EM-Zweiten mit 1:0 (0:0), das Team von Gareth Southgate steht damit früh unter Zugzwang. Am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) geht es für die Three Lions in München gegen die deutsche Auswahl, die am 11. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Budapest gastiert.

England hatte mehr vom Spiel, die mit vielen Bundesligaspielern bestückte ungarische Auswahl hingegen die gefährlicheren Chancen. Einen Foulelfmeter verwandelte Dominik Szoboszlai von DFB-Pokalsieger RB Leipzig in der 66. Minute schließlich zur Führung für den Außenseiter, der durch den früheren Bremer Laszlo Kleinheisler sogar noch hätte nachlegen können (81.).