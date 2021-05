Deutsche Gruppe für eEURO ausgelost

Vom 8. bis 10. Juli spielt die deutsche PES-eNationalmannschaft in der Endrunde der UEFA eEURO 2021. In Gruppe C trifft sie auf Spanien, Griechenland und die Niederlande. Das Event, das zunächst in London geplant war, findet aufgrund der pandemischen Lage komplett online statt und wird per Livestream übertragen.

eNationalmannschafts-Coach Omiros Evgenikos kommentiert die Auslosung: "In der Endrunde gibt es keine einfachen Gegner mehr. Unsere Gruppe ist sehr ausgeglichen, hier kann jeder jeden schlagen." Die deutschen eNationalspieler Mike "EL_Matador" Linden und Mehrab "MeroMen" Esmailian sind mit der spanischen Auswahl bereits bestens durch die Teilnahme an Vereinswettbewerben vertraut. Während die beiden deutschen eNationalspieler für den FC Schalke 04 auf Torejagd gehen, spielen zwei der spanischen Akteure für den FC Bayern München in der KONAMI eFootball.Pro League. Im direkten Duell trennten sie sich mit einem Unentschieden, die Saison beendeten "MeroMen" und "EL_Matador" vor den Spaniern.

"Werden weiter an unserem Spiel arbeiten"

Zum Duell gegen die Niederlande kam es bereits bei den eEURO Qualifikations-Playoffs. "Die Niederlande liegen uns gut, das haben wir bereits bei den vergangenen Begegnungen festgestellt", so Evgenikos. "Wir werden uns intensiv mit allen Gegnern beschäftigen und eine gute Taktik konzipieren. Im Online-Trainingslager werden wir weiter an unserem Spiel arbeiten. Wir freuen uns auf die Endrunde der eEURO!"

Auf den DFB-eFootball Socials und auf der offiziellen Homepage der UEFA gibt es mehr Informationen zur UEFA eEURO 2021.

[dfb]