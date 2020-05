Deutsche Fußballmeisterschaft der Werkstätten abgesagt

Gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) veranstaltet die DFB-Stiftung Sepp Herberger alljährlich die Deutsche Fußballmeisterschaft der Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Aufgrund der Corona-Pandemie kann die diesjährige Veranstaltung, die vom 7. bis 10. September in der Sportschule Wedau in Duisburg geplant war, nicht durchgeführt werden.

"Seit dem Jahr 2000 richten wir dieses Turnier aus, daher ist uns gerade im Jahr des 20-jährigen Jubiläums die Absage sehr schwergefallen", sagt Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der 1977 errichteten DFB-Stiftung. "Menschen mit Behinderung das aktive Fußballspielen zu ermöglichen, ist ein wichtiger Schwerpunkt unseres Stiftungswirkens, aber in diesen für uns alle so besonderen Zeiten ist die Absage der Meisterschaft die einzig verantwortbare Entscheidung."

Die Bedeutung des Fußballsports für Menschen mit Behinderungen und den Schutz der Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler mit Handicap betont auch Kathrin Völker, Geschäftsführerin der BAG WfbM: "Fußball bringt Menschen mit und ohne Behinderungen zusammen. Auf und neben dem Spielfeld findet gesellschaftliche Inklusion statt. Umso mehr bedauern wir die Absage des diesjährigen Turniers. Aber: Die Gesundheit und der Schutz der Menschen mit Behinderungen sowie aller anderen Besucher der Fußballmeisterschaft haben oberste Priorität."

Rund 340 Aktive jährlich dabei

An dem bundesweit größten Turnier für Werkstattfußballerinnen und -fußballer mit geistigen oder psychischen Behinderungen sind jedes Jahr rund 340 Aktive aus den rund 700 bundesdeutschen Werkstätten mit dabei. Neben dem sportlichen Geschehen auf den Plätzen wird den Teilnehmenden ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten.

Aufgrund der Corona-Pandemie können in diesem Jahr auch keine Landesausscheide durchgeführt werden. An dieser Qualifizierungsphase beteiligten sich im vergangenen Jahr rund 500 Mannschaften aus der gesamten Bundesrepublik. Im kommenden Jahr sollen sowohl die Landesausscheide als auch die Deutsche Meisterschaft wieder planmäßig durchgeführt werden. Das Abschlussturnier ist dann für die erste September-Woche 2021 in der Sportschule Wedau geplant.

[dfb]