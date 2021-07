Deutsche Fußballer träumten vor 125 Jahren von Olympia-Gold

Heute beginnt mit dem olympischen Fußballturnier das älteste internationale Fußballturnier der Welt. Schon 1896, also vor der Gründung des DFB, sollte eine durch den "Deutschen Fußball- und Cricket Bund" zusammengestellte deutsche Fußballmannschaft an den ersten Olympischen Spielen in Athen teilnehmen. Fußball schaffte es am Ende aber doch nicht in das olympische Programm.

Eine DFB-Mannschaft nahm erstmals 1912 an den Olympischen Spielen in Stockholm teil. Frauenfußball wurde sogar erst 1996 olympisch.

Im Einladungsschreiben des DFuCB an den deutschen Fußballpionier und späteren FIFA-Generalsekretär Ivo Schricker vom 14. Februar 1896, dessen Nachlass sich im DFB-Archiv befindet, heißt es:

Herren Gebr. Schricker

Straßburg

Das Comité für die Betheiligung Deutschlands an den olympischen Spielen zu Athen (5-15. April) hat sich entschlossen, eine deutsche Mannschaft für die stattfindenden Fußballwettkämpfe auf eigene Kosten nach Athen zu entsenden und ist dem Deutschen Fußball- und Cricket Bund zu Berlin die ehrenvolle Pflicht zu teil geworden, die Aufstellung der zu entsendenden Mannschaft vorzunehmen.

Wir waren so frei in unserer letzten Versammlung Sie in die Liste der Kämpfenden einzusetzen u. zw. in die Vertheidigung und bitten wir Sie uns gefl. mitzutheilen, ob Sie bereit sind, an der Fahrt teilzunehmen.

Ihren gefl. eingehenden Nachrichten sehen wir gerne entgegen & zeichnen hochachtend!

Der Vorstand des Deutschen Fussball- Cricket-Bundes

Paul Kroeseler

[dfb]