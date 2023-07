Deutsche eNationalmannschaft startet in WM

Heute (ab 19 Uhr, live bei Twitch) startet die eNationalmannschaft in die Weltmeisterschaft. DFB.de fasst alle wichtigen Informationen zum FIFAe Nations Cup 2023 zusammen.

Das Turnier

Der FIFAe Nations Cup ist eines der prestigereichsten internationalen Turniere der FIFAe, bei dem 24 eNationalmannschaften aus der ganzen Welt ihre besten eFootballer in EA SPORTS™ FIFA 23 vertreten. Das Turnier wird jährlich im 2v2 Modus ausgetragen.

Die FIFAe Nations Series beginnt auf nationaler Ebene, wobei jedes Land seine besten eFootballer durch Auswahlverfahren wie nationale Turniere auswählt, um an den FIFAe Nations Online Qualifiers teilzunehmen. Dort treten sie gegeneinander an, um einen der 24 Plätze beim FIFAe Nations Cup zu sichern. Im ersten FIFAe Nations Cup konnte sich Frankreich mit Maestro und DaXe als Sieger behaupten, in der letzten Saison wurde der Titel bei den FIFAe Finals in Kopenhagen von Brasilien gewonnen.

Die Suche nach der besten eNationalmannschaft findet nächste Woche ihren Höhepunkt. Beim diesjährigen FeNC der Prizepool auf eine Million USD. Favoriten sind sicher die letztjährigen Gewinner aus Brasilien, aber Deutschland tritt mit einer starken Mannschaft an und hat gute Chancen auf den Titel.

Die WM-Vorrundenspiele der eNationalmannschaft

Die deutsche eNationalmannschaft spielt in Gruppe D und trifft somit auf Israel, Indien, Südafrika, Peru und Schweden. Direkt im ersten Spiel trifft Deutschland schon auf die indische eNationalmannschaft, die mit 157 erzielten Toren die Topscorer-Liste des Events anführt. Auch Schweden wird sich sicherlich nicht als leichter Gegner ausweisen, denn die Skandinavier belegen Platz vier in der FIFAe Nations Serie Rangliste. Hier eine Übersicht der deutschen Matches:

Die Spiele am Dienstag, 11. Juli

19: Deutschland - Indien

19.25: Deutschland - Peru

19.50: Deutschland - Israel

20.35: Deutschland - Südafrika

21: Deutschland – Schweden

Alle Spiele der eNationalmannschaft könnt ihr wie immer live auf dem DFB-Twitch-Kanal verfolgen.

