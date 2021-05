Deutsche eNationalmannschaft für die UEFA eEURO 2021 qualifiziert

Am Montag hat die PES-eNationalmannschaft um die letzten verbleibenden Tickets für die UEFA eEURO 2021 gespielt. Mit 16 Punkten sicherten sich die deutschen eNationalspieler Rang zwei in ihrer Gruppe und damit einen Startplatz bei der UEFA eEURO im Juli.

Den direkten Vergleich gegen die Niederlande gewonnen

Der Playoff-Tag begann mit einer 2:3-Niederlage gegen den Underdog Albanien denkbar ungünstig. Damit stand die deutsche Auswahl im Spiel gegen Russland unter Zugzwang. Durch einen 5:4-Sieg dort und ein 5:5-Unentschieden gegen Luxemburg spielten sich Mehrab "MeroMen" Esmailian, Payam "Payamjoon69" Zeinali und Mike "EL_Matador" Linden in eine gute Ausgangslage für das letzte Qualifikations-Playoff-Spiel. Gegen die Niederlande gewann die eNationalmannschaft schließlich knapp mit 8:7 und sicherte sich so den zweiten Platz in ihrer Gruppe.

Coach Omiros Evgenikos kommentiert: "Die Niederlage im ersten Spiel hat uns natürlich überrascht. Im Nachhinein war das aber kein Problem, da wir in den Spielen danach unsere Leistung abrufen konnten. Im letzten Match gegen die Niederlande haben wir nochmal gezeigt, was wir können. Unser Fokus liegt nun voll und ganz auf der UEFA eEURO im Juli." Die Endrunde der UEFA eEURO 2021 findet vom 9. bis 10. Juli 2021 online statt. Mehr Informationen gibt es auf dem offiziellen DFB-eFootball Twitter-Kanal und auf der offiziellen Homepage der UEFA.

[dfb]