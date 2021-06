Deutliche Mehrheit für Spiele in München mit Zuschauern

Sinkende Inzidenzwerte und sommerliche Aufbruchsstimmung: In einer repräsentativen Online-Umfrage des Nürnberger Marktforschungsunternehmens SLC Management im Auftrag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) votierten 82,4 Prozent von bislang mehr als 1000 Teilnehmer*innen für Fans in der Allianz Arena bei den Spielen der UEFA EURO 2020. Lediglich 17,6 Prozent der Teilnehmer werteten die derzeitige Lage als noch "zu unsicher".

München ist Gastgeber von drei Vorrundenspielen bei der EM sowie von einem Viertelfinale. Am Dienstag, 15. Juni 2021 (ab 21 Uhr), trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Weltmeister Frankreich, am Samstag, 19. Juni 2021 (ab 18 Uhr), steht für das Team von Bundestrainer Joachim Löw die Begegnung mit Europameister Portugal an, ehe mit der Partie gegen Ungarn am Mittwoch, 23. Juni 2021 (ab 21 Uhr), die Gruppenphase abgeschlossen wird. Zudem wird am Freitag, 2. Juli (ab 21 Uhr), in München eine Partie im Viertelfinale der UEFA EURO 2020 ausgetragen. Geplant wird mit einem Lead Szenario, das rund 14.500 Zuschauern pro Partie ermöglichen würde.

"Wir müssen das jetzt in den nächsten Tagen auf die Reihe kriegen"

In den vergangenen Tagen hatten sich Stimmen aus der Politik gemehrt, die die Planungen des DFB unterstützen. So hatte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in der Sendung "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Fernsehens in der vergangenen Woche eine Entscheidung über die Zulassung von Zuschauern "in den nächsten Tagen" eingefordert. Aiwanger ergänzte: "Wenn jeder fünfte Platz besetzt ist und die vorher getestet sind, bitteschön, dann rein mit den Leuten, hilft ja nix!" Die übrigen Austragungsorte seien bereit für Spiele mit Zuschauern, daher betonte Aiwanger: "Wir müssen das jetzt in den nächsten Tagen auf die Reihe kriegen."

Angesichts sinkender Inzidenzwerte hatte auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vor kurzem eine baldige Entscheidung angemahnt: "Das ist eine Entscheidung der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen der Corona-Regelungen, und ich versuche seit Wochen auf diese Frage, die mich als Oberbürgermeister, aber auch als Fußballfan interessiert, eine Antwort zu bekommen", sagte er dem Bayerischen Rundfunk.

[mg]