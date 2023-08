Doppelpackerin: Julia Matuschewski schießt den SC Sand in die 2. Pokalrunde

Derbysieg: SC Sand steht in Runde zwei

Der ehemalige Bundesligist SC Sand ist ungefährdet in die 2. Runde des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Der Pokalfinalist von 2016 und 2017 setzte sich zum Auftakt in der Gruppe Süd mit 4:0 (3:0) im badischen Derby beim Regionalligisten Karlsruher SC durch. Auch Regionalligist TSV Jahn Calden zog durch ein 7:0 (4:0) im Regionalligaduell gegen den 1. FFC Montabaur in die nächste Runde ein.

Die beiden Sommerzugänge Julia Matuschewski (3., 35./Sturm Graz) und Rio Takizawa (45.+1/FC Nagano) führten sich mit ihren Toren in Hälfte eins mustergültig ins Team von Sand-Trainer Alexander Fischinger ein. In der 67. Minute stellte Ronja Schaer mit Treffer Nummer vier den Endstand her.

Hattrick und Dreierpack bei Calden-Sieg

Ebenfalls in der zweiten Pokalrunde steht der TSV Jahn Calden. Im Duell zweier Regionalligisten schoss der Heimatklub von Nationalspielerin Carolin Simon (heute FC Bayern München) den 1. FFC Montabaur mit 7:0 (4:0) vom Platz.

Johanna Hildebrandt (12.) brachte Calden früh in Führung, Franziska Koch legte noch im ersten Durchgang einen lupenreinen Hattrick nach (25., 39., 43.). Hildebrandt machte mit zwei weiteren Toren das halbe Dutzend voll (58., 70.), Nina Dietrich (77.) markierte den Endstand.

Bundesligisten greifen erst in 2. Runde ein

Insgesamt sind 48 Mannschaften für die neue Pokalsaison 2023/2024 qualifiziert. Dabei erhalten alle zwölf Teams der vergangenen Spielzeit aus der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie die vier bestplatzierten Mannschaften aus der 2. Frauen-Bundesliga der Vorsaison ein Freilos und greifen erst in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Die zweite Runde findet vom 9. bis 11. September 2023 statt, knapp zwei Monate später folgt das Achtelfinale am 25. und 26. November. Das Viertelfinale wartet dann vom 5. bis 7. März 2024, gefolgt vom Halbfinale am 30./31. März 2024. Das große Endspiel findet am 9. Mai 2024 im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

[dfb]