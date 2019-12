Derby und Topspiel: Köln gegen Gladbach

Hochspannung ist garantiert, wenn sich die U 19-Teams des 1. FC Köln und von Borussia Mönchengladbach heute (ab 11 Uhr) im Rahmen des 8. Spieltages in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga gegenüberstehen. Geografisch trennen beide Vereine nur rund 60 Kilometer. In der Tabelle liegt Ligaprimus Köln nur drei Punkte vor den Gladbachern. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Der 1. FC Köln mischt seit dem 1. Spieltag in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga in der Spitze mit. Nach den ersten vier Begegnungen stand die volle Punktausbeute von zwölf Punkten bei einem Torverhältnis von 13:1 zu Buche. Nach der Niederlage im DFB-Pokal der Junioren gegen den 1. FSV Mainz 05 (1:2) gingen die Kölner auch aus der Partie gegen den VfL Bochum (1:1) nicht als Sieger hervor. Es blieb aber bis heute der einzige Punktverlust. Nach den Erfolgen beim Wuppertaler SV (1:0) und beim MSV Duisburg (2:1) beträgt der Vorsprung des Tabellenführers auf die ärgsten Verfolger Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach drei Punkte. Auch die "Fohlen" waren mit drei Siegen in Folge gut in die Saison gestartet. Nur im Topspiel bei Fortuna Düsseldorf (1:1) und - überraschend - gegen Alemannia Aachen (1:4) gelang den Gladbachern nicht die volle Punktausbeute. In der Tabelle bedeutet das bei drei Zählern Rückstand auf den 1. FC Köln den dritten Rang. Auf Platz zwei, der am Saisonende die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft bedeuten würde, fehlen aktuell zwei Tore.

Die Trainer: Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 47 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der "Geißböcke" in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er aber nicht verhindern. Nun konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er unter anderem als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Erfolge von Sascha Eickel, seit Saisonbeginn neuer Trainer der U 19 von Borussia Mönchengladbach, im Nachwuchsbereich können sich durchaus sehen lassen. Unter dem heute 44-Jährigen stieg Eintracht Braunschweig 2014 in die höchste A-Junioren-Spielklasse auf und hielt sich dort bis 2018. Ein Jahr zuvor gewannen die Braunschweiger sogar zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal der Junioren (3:0 im Finale gegen den FC Carl Zeiss Jena in Berlin). Vor seiner Tätigkeit bei der Eintracht war der gebürtige Sauerländer Eickel unter anderem für den SC Paderborn 07 (Saison 2009/2010) sowie von 2010 bis 2013 für Borussia Dortmund (U 17 und U 19) tätig.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich der 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse bereits 32-mal gegenüber. Mit zwölf Kölner Siegen, acht Unentschieden und zwölf Gladbacher Erfolgen ist die Bilanz komplett ausgeglichen. Beim Torverhältnis haben die "Fohlen" mit 49:48 hauchdünn die Nase vorne. Ein Blick auf die jüngsten Duelle spricht für die Borussia. Von den vergangenen zehn Aufeinandertreffen konnten die Kölner nur zwei Duelle für sich entscheiden. Die Gladbacher gingen dagegen fünfmal als Sieger hervor.

Die Stimmen: "Borussia Mönchengladbach zählt für mich zu den drei besten Mannschaften der Staffel", sagt Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck im Gespräch mit DFB.de. "Wir müssen in unserem Kombinationsspiel wieder sicherer werden, als es zuletzt in den Ligaspielen der Fall war. Gladbach ist eine Mannschaft, die eine zu hohe Fehlerquote direkt ausnutzen wird." Borussia-Trainer Sascha Eickel zeigt ebenfalls Respekt vor dem Gegner: "Die U 19 der Kölner hatte den Staffeltitel in der vergangenen Saison nur knapp verpasst, die B-Junioren wurden Deutscher Meister. Man muss also nicht viele Worte darüber verlieren, wie viel Qualität die Kölner im Kader haben", so der 44-Jährige gegenüber DFB.de. "Wir wissen aber auch um unsere Stärken und werden entsprechend in die Partie gehen. Wir freuen uns auf das Topspiel."

Die personelle Lage: Spitzenreiter 1. FC Köln muss im Derby auf Meiko Sponsel (Schulter-OP), Tim Lemperle (Bänderverletzung), Georg Strauch (Rückenprobleme) und Jonas Jansen (muskuläre Probleme) verzichten. Bei Borussia Mönchengladbach stehen die Langzeitverletzten Famana Quizera (Schulterverletzung), Rocco Reitz (Muskelbündelriss) und Ismail Harnafi (Syndesmosebandriss) nicht zur Verfügung.

