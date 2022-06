Der U 19-Kader für die EM in Tschechien

In weniger als zwei Wochen startet die Europameisterschaft der U 19-Frauen in Tschechien (27. Juni bis 9. Juli). DFB-Trainerin Kathrin Peter hat nun den deutschen Kader für das Turnier berufen: 20 Spielerinnen gehören zum Aufgebot, neun weitere stehen auf Abruf bereit.

"Aufgrund der fast zeitgleich stattfindenden U 20-Frauen-Weltmeisterschaft werden wir mit einer sehr jungen Mannschaft nach Tschechien reisen, die darauf brennt, ihr erstes großes internationales Turnier zu spielen", sagt Peter. "Mit Schweden, Norwegen und England treffen wir auf starke Gegner, die uns alles abverlangen werden. Unsere Spielerinnen bekommen somit die Chance, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die für ihre persönliche Entwicklung sehr wichtig sind."

In Gruppe B treffen die DFB-Frauen zunächst am 27. Juni (ab 15 Uhr) in Frydek-Mistek auf Schweden. Am 30. Juni (ab 15 Uhr) geht es in Karvina gegen Norwegen, ehe im dritten Gruppenspiel am 3. Juli (ab 20 Uhr) an selber Stelle England wartet. Das DFB-Team hatte sich im April durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Finnland für die EM qualifiziert.