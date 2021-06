Peter Frymuth: "In Pandemie-Zeiten den Titel zu gewinnen, ist eine besondere Leistung"

"Der Titel ist die verdiente Krönung"

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat sich nach einem spannenden Finale gegen Portugal (1:0) den EM-Titel gesichert. Ronny Zimmermann, Vizepräsident für Jungendfußball und Schiedsrichterwesen, Peter Frymuth, Vizepräsident für Spielbetrieb und Fußballentwicklung, Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften und Meikel Schönweitz, Cheftrainer U-Nationalmannschaften, gratulieren dem Team auf DFB.de.

Ronny Zimmermann: Ich bin total geflasht davon, wie sich die Mannschaft, aber auch jeder Einzelne entwickelt hat. Dass diese Entwicklung am Ende zum Europameistertitel geführt hat, macht mich unglaublich stolz. Dem Trainerteam gebührt ein großer Dank, vor dieser Leistung ziehe ich den Hut. Ebenso wie vor dem kompletten Staff, der ein ganz besonderes Klima geschaffen hat, um den Erfolg zu ermöglichen. Ihnen gehört der Pokal genauso.

Peter Frymuth: Wir können auf eine wahnsinnig tolle Europameisterschaft zurückblicken. In Zeiten der Pandemie den Titel zu gewinnen, ist eine sehr besondere Leistung. Trotz der schwierigen Bedingungen hat für unsere U 21 alles gepasst. Der Dank gilt der Mannschaft, den Trainern und dem Team hinter dem Team. Begeistert hat mich die Leidenschaft, mit der die Jungs aufgetreten sind: In den wenigen Situationen, in denen einem Spieler mal ein Fehler unterlaufen ist, haben die Mitspieler ihn mit Einsatz und Herz wieder ausgebügelt. Man spürt, dass das Team eine Einheit geworden ist, die mit jedem Spiel stärker wurde. Die verdiente Krönung war nun der Titel.

Joti Chatzialexiou: Wir sind sehr glücklich darüber, als Europameister zurück nach Deutschland zu kehren. Wir hatten in den Spielen viele Mentalitätsmonster auf dem Platz, die diesen Titel unbedingt gewinnen wollten. Das war sensationell. Wenn man die besonderen Umstände, unter denen das Turnier stattgefunden hat, bedenkt, kann man die Leistung der Mannschaft gar nicht hoch genug bewerten. Deshalb sind wir stolz, dass die Mannschaft nicht nur für sich und nicht nur für den DFB, sondern für ganz Deutschland gespielt hat, um den Menschen in der schwierigen Corona-Phase wieder ein sportliches Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Meikel Schönweitz: Für die sportliche Leistung bekommen die Mannschaft und das Trainerteam von allen Seiten Lob und das ist auch zu einhundert Prozent verdient. Aber die Mannschaft hat mehr gemacht, als nur Fußballspiele zu gewinnen. Sie hat den Leuten etwas zurückgegeben, das ein wenig vermisst wurde: Besondere Tugenden und Werte, die man sich von einer deutschen Nationalmannschaft wünscht. Das war abseits des sportlichen Erfolgs der größte Mehrwert dieses Turniers.

